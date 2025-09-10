Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta supieron ser los principales referentes del PRO desde que se conformó esa fuerza política. luego fueron los artífices de Juntos por el Cambio, la plataforma para la llegada a la Casa Rosada del ex presidente de Boca en 2015. Pero los vericuetos de la política terminaron por separarlos. Aunque este miércoles por la mañana, después de un largo tiempo, tuvieron un acercamiento. Mínimo, pero ambos se vieron cara a cara en una confitería de Palermo.

Macri fue a tomar un café a Tabac, en Avenida del Libertador al 2300, con uno de sus primos y empresario del sector de la construcción, Ángelo Calcaterra. En una mesa cercana estaba sentado el ex Jefe de Gobierno, que en las últimas elecciones de la Ciudad decidió la conformación de una fuerza propia para conseguir un lugar en la Legislatura porteña, a través de Volvamos Buenos Aires. Quienes conocen bien a las dos afirman que Rodríguez Larreta es habitué del lugar.

Tras el triunfo del PJ, los dirigentes "libertarios" del PRO creen que "ir solos hubiera sido un suicidio"

Allí se produjo el encuentro, ¿fue sólo una casualidad? Fue breve pero significativo ese apretón de manos que cruzaron, en tiempos en los que el PRO viene de sufrir varios traspiés electorales, más allá de sus alianzas con La Libertad Avanza, y en los que su sello viene perdiendo cada vez más peso.

Rodríguez Larreta y Macri ya habían coincidido en la gala que ofreció la embajada de Brasil en el Teatro Colón para celebrar un nuevo aniversario de su independencia. Pero en ese lugar el saludo se produjo a la distancia. Si bien con su postura de presentarse con lista propia en las elecciones porteñas de mayo el vínculo con Rodríguez Larreta parecía totalmente roto, hasta con una amenaza de expulsión de las filas del PRO, ahora este gesto de proximidad, abre la puerta a una eventual reconciliación.

El escenario ahora es diferente al del distanciamiento que tuvieron después de la dura derrota que sufrió Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en alianza con el PRO apalancado en Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Macri y los suyos guardaron un sugestivo silencio tras el resultado electoral.

En el caso de Rodríguez Larreta, que será desde diciembre legislador de la Ciudad, en cambio, se conoció que apoyará en las elecciones nacionales del 26 de octubre a los candidatos que impulsa Elisa Carrió. ¿Seguirá latente la posibilidad de un retorno a las huestes de Mauricio Macri?

