Máximo al proponer a Massa como titular de Diputados: "El respeto va a ser una garantía"

Máximo Kirchner propuso este miércoles 4 de diciembre, durante la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, que el diputado nacional Sergio Massa sea el presidente de la cámara baja. Con elogios varios hacia el ex intendente de Tigre, a quien lo consideró como "una garantía de respeto", el diputado tomó la palabra y propuso que él lleve adelante las sesiones en el recinto a partir del 10 de diciembre.

"La persona que vamos a proponerle al resto de la cámara es alguien a quien conozco hace 15 años, casi desde la llegada de Kirchner al gobierno en 2003. Estuvo al frente del Anses hasta 2007, fue intendente de Tigre, jefe de gabinete de la ex presidente. Lo conozco desde hace mucho tiempo, he compartido muchos momentos, algunos políticos y otros más íntimos", comenzó Máximo Kirchner.

Desde las bancas que lo rodeaban, lo miraban atentos el propio Massa, Agustín Rossi, Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. Sobre el vínculo personal y político entre ambos, el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, sostuvo: "A veces las prácticas políticas, las disputas y tensiones que puede atravesar nuestro país nos hizo recorrer diferentes caminos, que de una manera u otra, derivaron en la llegada de un plan económico que trajo a la Argentina mucha tristeza, desesperanza y desilusión”, dijo.

Tras la jura de los nuevos diputados, eligieron a Massa presidente de la Cámara baja

"En esta cámara volvimos a reencontrarnos. Conversamos, incluso en muchas sesiones tuvimos posiciones diferentes, pero siempre tuvimos la capacidad el diálogo", resumió. El dirigente político hizo hincapié en el diálogo, y aclaró que “siempre tuvieron en claro que esa era una herramienta necesaria a medida que avanzaban las políticas económicas que tenían consecuencias sobre la sociedad”, y señaló que eso "deja un gran aprendizaje a propios y extraños".

Máximo Kirchner, quien presidirá el bloque del Frente de Todos cuando asuma Alberto Fernández, habló sobre la diversidad del bloque que conforman y sostuvo que “proviene de una arquitectura electoral trabajada, discutida y ardua muchas veces". Esa arquitectura, dijo, "hoy empieza a tomar, con la llegada a la presidencia de Sergio Tomás Massa, la dimensión institucional y la responsabilidad que requiere".

"Aprendamos todos y todas a poder decirnos las cosas en la cara con mayor respeto, creo que eso con Sergio Massa va a ser una garantía"

"El trabajo que tendrá siendo el presidente de todos y todas en nuestra cámara, como lo ha sido también en estos cuatro años Emilio Monzó, es un gran desafío por delante.Más allá de las ubicaciones, como bloque tenemos la responsabilidad de no defraudar, no dejar a pie ni a gamba a la gente, que es la que la está pasando mal, los lugares muchas veces no importan, la política es muy dinámica", evaluó el diputado.

El ascenso de Massa: de quedar afuera de todo en 2017 a ser el hombre de Alberto Fernández en Diputados

Por último, al proponerlo formalmente, lo elogió y pidió: "Aprendamos todos y todas a poder decirnos las cosas en la cara con mayor respeto, creo que eso con Sergio Massa va a ser una garantía. Como indica el protocolo, señor presidente, propongo formalmente al diputado nacional electo Sergio Tomás Massa como presidente de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación", cerró, entre aplausos y saludos de los diputados del Frente de Todos.

A.G./ C. P.