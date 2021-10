"Me tienen miedo" y "la República está quebrada": las frases de Javier Milei en el debate porteño

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei (de La Libertad Avanza) participó este miércoles del debate de candidatos porteños, donde dejó una serie de frases picantes, tanto en su presentación como en los distintos bloques del intercambio.

Milei, María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) fueron convocados en el programa "A dos voces" (TN) para tratar las temáticas calidad institucional, seguridad y justicia; política sanitaria en pandemia; y economía, educación y trabajo.

A continuación, las frases más destacadas de Javier Milei en el debate de candidatos porteños

“Soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho porque estoy indignado y cansado por la casta política".

“Si seguimos así, en 50 años seremos la villa miseria más grande del mundo. Me tienen miedo, sí soy el miedo para la casta política”.

“Dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase de San Martín: ‘Una persona sola gritando hace mucho mas ruido que 100.000 callados’”.

“La República está quebrada. La República está acabada. El origen de la República tiene que ver con la figura del monarca que es el Presidente. Pero el monarca puede derivar en tirano. La democracia puede derivar en oligarquía. Y tenemos a la Justicia que se tiene que encargar de controlar a los otros poderes”.

“¿Para qué está el Estado? Para cuida la vida, la propiedad. Pero acaso no estamos en un estado fallido en donde el ministro de seguridad utiliza información privada para perseguir opositores? La República está perdida porque la Justicia no actúa porque el Poder Ejecutivo es tiránico”.

"Cuando ustedes crucen los índices de libertad económica y transparencia, cuanto más liberales, menos corruptos son los países. Argentina está de la mitad para abajo en la tabla".

"En la Constitución de Alberdi no había coparticipación, una idea injusta de la justicia social. La Ciudad es la más perjudicada groseramente. El kirchnerismo le quitó a la Ciudad y agudizó la injusticia a los porteños para financiar los feudos (...) Yo iré contra el sistema mismo de coparticipación".

"En Estados Unidos, se estudió la libre portación de armas. En los lugares donde hay, la criminalidad es baja por los costos".

"La casta política adhiere a una idea: donde hay una necesidad, hay un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas. Y eso alguien lo paga. Y los recursos son finitos".

"Argentina no para de caer por que es el modelo de la inconsistencia fiscal, con un Estado cada vez más grande. Es un modelo decadente que solo favoreció a la casta política".

"Quiero hablar del modelo de la casta, porque todos mis contrincantes de alguna u otra manera adhieren a una casta que genera un gasto público explosivo, y claro, a eso hay que financiarlo. Nos matan a impuestos, ahogan a las empresas y matan al crecimiento. Argentina empezó el siglo XX al mismo nivel que Australia, pero hoy tiene un PBI per capita que es el 25% al dólar oficial, y 12,55 al paralelo".

"A este tema de la pandemia el mundo ya le había encontrado una solución en 1927, pero acá se lo desconoció. ¿Dónde está la lógica? En qué pasa con la cantidad de infectados y en la de los susceptibles, o sea la cantidad de personas que pueden enfermarse, y la tasa de contagios".

"En la primera etapa de la pandemia, cuando no había vacunas, había que hacer testeos masivos, pero este Gobierno, por no dejar de robar, decidió condenar a la muerte a miles de argentinos".

"Si Argentina hubiese hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido solo 25 mil muertos. No testearon por ladrones y por estar haciendo negocios con las vacunas".

"El gobierno porteño fue cómplice de la cuarentena cavernícola. Se analizaron mal los números. Argentina fue el peor país en gestión de la pandemia' y ellos se subieron el sueldo".

"Este gobierno, para no dejar de robar, condenó a la muerte a miles de argentino. Es un gobierno genocida que se llevó la vida de 90 mil personas por no testear y no vacunó a tiempo. Esto también es por la casta".

