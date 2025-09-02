Mendoza: Cómo se compone el armado libertario que competirá por fuera de LLA

En Mendoza, tras varias conversaciones, se logró edificar un frente de ideología libertaria que no va a estar bajo el paraguas de La Libertad Avanza y que competirá en la próxima elección legislativa de carácter nacional. Se trata del frente Libertario Demócrata que, pese a no acordar con la fuerza violeta, respalda a Javier Milei, buscando que sus electores apoyen su propuesta.

En esta alianza marcan que siempre acompañaron al jefe de Estado y que su característica es ser una oposición al oficialismo local que encarna la Unión Cívica Radical (UCR) liderada por el actual gobernador provincial, Alfredo Cornejo, con quien LLA trabó un entendimiento. De hecho, sus lemas de campaña pasan por ponerle un límite al mandatario local, transmitir las ideas del economista que lidera el Poder Ejecutivo y plantear la necesidad de renovar la política de cara al test electoral en el Congreso.

Esta semana lanzaron candidatos a diputados nacionales, con dos nombres. El de Gabriel Sottile, abogado, de 32 años, que se considera un emergente “de la batalla cultural que lidera el Presidente”. Es acompañado por Mariel Maestri, médica psiquiatra, de 42 años y militante libertaria.

"Respaldamos a Milei porque creemos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico. Por eso mismo somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista”, expresaron los dirigentes.

También comentaron que el frente intentará “ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador". Desde el armado recalcaron que no se sumaron a la nómina de LLA por su pacto con el mandatario radical y que en las próximas semanas sus energías van a estar concentradas en recorrer toda la provincia, tomando contacto con vecinos, además de un trabajo intenso en redes sociales para dar a conocer sus ejes e incrementar las entrevistas con medios de comunicación.

Tienen confianza en pescar votos en una pecera libertaria que tiene como principal candidato a Luis Petri, ministro de Defensa y el postulante del sello violeta que tratará de ingresar a la Cámara baja el próximo 10 de diciembre.