“Menos gritos y más crecimiento”: la advertencia del diario The Economist sobre el futuro de Milei

En un reciente editorial titulado “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, el influyente periódico británico The Economist analizó el rumbo de la administración de Javier Milei. Aunque reconoció el éxito en el control de la inflación —que descendió desde el 161% inicial hasta un estimado del 34%— y celebró el superávit fiscal junto con el freno a la emisión monetaria, el medio advirtió sobre los costos sociales y políticos del ajuste tras tres años de gestión.

El artículo sostiene que la aprobación del mandatario se encuentra cerca de sus mínimos históricos, arrastrada por la caída de los salarios, el empeoramiento del empleo y el temor generalizado a la pérdida de fuentes laborales.

Para el medio, el Gobierno superó la etapa de los recortes profundos, pero ahora ingresó en un escenario donde la prioridad debe ser la reactivación a través del crédito y la inversión. “Pan y manteca, no fanfarronadas”, sintetiza el texto, exigiendo respuestas concretas a la crisis social.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el plano económico, The Economist aconsejó al presidente ser “más libertario, no menos”, instándolo a levantar los controles cambiarios y eliminar la intervención del Banco Central en el mercado de divisas, aun si esto ralentiza la desaceleración inflacionaria. Asimismo, el diario criticó que se recurra a la causa Malvinas para desviar la atención de los problemas internos y cuestionó la consistencia discursiva frente a denuncias de corrupción que salpican al entorno oficial.

El Gobierno confirmó que en sólo siete meses quedaron al borde del cierre la misma cantidad de empresas que en todo 2025

Finalmente, el medio británico concluyó que el futuro político del oficialismo y sus aspiraciones de reelección dependen de un delicado equilibrio: sumar empatía hacia el sufrimiento de los hogares argentinos y complementar la disciplina fiscal con políticas que impulsen el crecimiento genuino.

fl