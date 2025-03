Miguel Toma, sobre los documentos desclasificados: "Antes de que Alfonsín asumiera como presidente, fueron destruidos"

El ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y ex ministro de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Toma, afirmó que “en los últimos 20 años” los gobiernos de Argentina “se han caracterizado por desmontar archivos que no les convenían”, en referencia al kirchnerismo.

En declaraciones a Radio LT3 de Rosario, Toma se refirió al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la desclasificación de los documentos archivados vinculados al accionar de la última dictadura militar. En ese contexto, señaló que “será muy difícil saber qué es lo que han dejado”.

“En los últimos 20 años de la vida política de la Argentina ha habido un gobierno que se ha caracterizado sistemáticamente por desmontar archivos que no les convenía. Será muy difícil saber qué es lo que han dejado de esos archivos”, expresó.

Respecto de la llamada “Teoría de los Dos Demonios”, que equipara el terrorismo de Estado impulsado por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti con los actos armados de las organizaciones Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Toma sostuvo que hablar de esa comparación “es un reduccionismo” y que el fenómeno debe analizarse dentro del contexto mundial.

“La estructura guerrillera del ERP nació como parte del alineamiento con la Unión Soviética y era directamente marxista. En el caso de Montoneros, empezó siendo peronista y terminó alineándose con el ERP”, indicó.

Para finalizar, Toma consideró que tratar de acceder a la totalidad de la información archivada entre 1976 y 1983 “es un tema delicado” porque, antes de que Raúl Alfonsín asumiera su mandato como presidente, esos documentos “fueron destruidos” y “es poco probable” saber cuál es el remanente real que pudo haber quedado.

La desclasificación de documentos de la última dictadura

En el 49º aniversario del golpe cívico militar perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura.

"El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.

En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.

“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, reclamó.

Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho país del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.

Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) —actual SIDE— durante la presidencia de Alberto Fernández, estuvo invitada en "Soy Casta", programa emitido en Bravo TV. La actual rectora de Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo disparó: "El anuncio hecho este lunes por Manuel Adorni es humo. Los archivos secretos de la dictadura ya están todos desclasificados".

Caamaño explicó que durante su gestión al frente de la AFI el expresidente Alberto Fernández emitió un decreto que permitió la desclasificación completa de los archivos secretos de la dictadura de 1976. "Incluso el 10 de diciembre de 2022 hubo un acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde le entregamos a todos los organismos de derechos humanos y a las Madres de Plaza de Mayo las carpetas con todo lo que encontramos. Juan Grabois se llevó como nueve carpetas y Myriam Bregman otras doce", relató.

