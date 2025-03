Milei afirmó que los pedidos de coima en medio del Criptogate "son chimentos de peluquería"

El presidente Javier Milei rechazó este domingo las versiones sobre supuestos pedidos de coima de parte de allegados suyos —como su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei— para entablar encuentros privados con él, y consideró que se trata de "chimentos de peluquería". Sobre la polémica por la cripto $LIBRA, señaló: "Un problema de terceros con terceros no es un problema mío".

"Parece un conjunto de chimentos de peluquerías despechadas", resaltó el mandatario nacional. Además, al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, Milei sostuvo que "en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería".

Al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit". "Cuando quieren acusar a alguien es grave, yo estoy esperando que termine de actuar la Justicia para ir contra esos periodistas", indicó Milei en declaraciones al canal LN+.

"No debe estar mirando mis discursos", dijo Milei sobre Villarruel

A la vez, dijo que es experto en "hacer crecer la economía y bajar la inflación", pero admitió que el tema cripto "es un instrumento híper sofisticado". "Uno no sabe de todo", reconoció el jefe de Estado, y remarcó que "los que entraron (en $LIBRA) lo hicieron voluntariamente".

Al ser consultado sobre las reuniones con empresarios que quedaron involucrados en la polémica, como Hayden Davis, con quien se reunió en Casa Rosada, Milei expresó: "Por algo levanté las murallas que levanté". "Ahora estamos mucho más seguros", afirmó el mandatario nacional.

Milei cuestionó el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Asamblea Legislativa y sostuvo que "se adelantó en querer terminar la sesión". "Tal vez se olvidó que yo termino mis discursos con ‘viva la libertad, carajo’", ironizó Milei.

En el marco de una relación que pareciera estar completamente rota, el presidente disparó contra su vice y la criticó por haber interrumpido el final de su discurso anunciando “habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma”. Milei la retó y le reprochó: “¡No terminé!”.

En declaraciones al canal LN+, el presidente señaló: "Mis discurso terminan todos iguales. No debe estar mirando mis discursos, qué querés que te diga".

Milei defendió los nombramientos en la Corte y cruzó a “los ñoños republicanos"

El presidente defendió los nombramientos en comisión que hizo en la Corte Suprema y cuestionó a los "ñoños republicanos". El mandatario nacional destacó que "el nombramiento es por este período legislativo", por lo que consideró que si a la oposición no le gusta, "el Senado debería hacer su trabajo" y tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

"Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos, que cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional", subrayó Milei mientras hacía un gesto burlón. Además, resaltó la figura de Lijo y explicó que es un “juez federal que está pidiendo una licencia” y, una vez que sea aprobada, jurará para integrar la Corte.

Al ser consultado sobre el rechazo de Mauricio Macri al nombramiento por decreto de los jueces, Milei expresó: "¿A usted le gustan todas las cosas de alguien? Ni a su mujer le deben gustar. Es un problema de preferencias, y que Lijo ha tenido causas muy sensibles, a muchos les ha dolido el bolsillo con Lijo". "Es especialista en narcotráfico y ciberdelito", destacó sobre las condiciones del magistrado federal.

Milei sobre Manes: "Dice que le pegaron dos piñas y fueron dos palmaditas en el pecho"

Javier Milei aseguró que el diputado radical Facundo Manes mintió al decir que le pegaron "dos piñas" en su tenso cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo y minimizó el hecho ya que —según dijo— fueron "dos palmaditas en el pecho".

"Tan grande es el discurso, tan grande lo que fuimos a hacer (a la Asamblea Legislativa). Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal, en especial, porque Manes ha mentido de manera descarada", expresó Milei.

"Dice que le pegaron dos piñas y son dos palmaditas en el pecho. Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, sabemos que Clarín me la tiene jurada", aseguró el presidente en la misma entrevista. "Hay periodistas con un coeficiente intelectual tan bajo que no pueden entender lo que hacemos", enfatizó.

Milei le respondió a Cristina Kirchner: "Debería estar presa"

Además, el presidente Javier Milei le respondió hoy a la exmandataria Cristina Kirchner, que lo acusó de "estafador serial", dijo que en su discurso ante la Asamblea Legislativa se “notó que no está bien” y lo acusó de “negador” por no referirse al escándalo $Libra. “Debería estar presa", opinó Milei.

"Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner", cuestionó el jefe de Estado en declaraciones a LN+.

Milei volvió a cuestionar a Kicillof: "Si realmente está tan consternado se tiene que correr"

Milei aseguró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un "inútil" que se "tiene que correr". "Si realmente está tan consternado se tiene que correr", subrayó el mandatario nacional, al volver a cuestionar la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Tras el escándalo que se desató en La Plata por el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada durante varias cuadras cuando dos menores de edad robaron un auto, Milei subrayó que Kicillof "está a favor de los delincuentes". "Él es parte del problema, no de la solución. Kicillof es un inútil, no sirve para el cargo", agregó.

