El presidente Javier Milei suele usar con sus críticos la expresión "no la ven". Y en materia de críticas, pocas fueron tan duras con la incipiente gestión libertaria como la que en diciembre pasado hizo el politólogo estadounidense Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group y considerado uno de los mayores especialistas en riesgo político del mundo, cuando vaticinó "un colapso inminente" de la economía argentina. Sin embargo, ocho meses más tarde, Breemer cambió esas palabras por elogios, señalando en una entrevista en su ciclo de Gzero Media que "el plan radical de Milei está cambiando a la Argentina", y admitió que en su larga experiencia tratando con líderes mundiales "nunca vi índices de aprobación tan altos utilizando como lema la frase 'no hay plata'".

Bremmer destacó que Milei "es un bicho raro, que no solo no es como otros presidentes argentinos, que no es como nadie más", pero mencionó que "no son sus perros clonados, los disfraces de superhéroe o sus actuaciones como cantante o sus declaraciones políticas altisonantes lo que lo distingue, sino su plan radical para salvar la economía argentina".

"Eso es lo verdaderamente radical de Milei, y la verdad es que parece estar funcionando", señaló el especialista estadounidense en su presentación del mandatario argentino.

"¿Qué tienen en común Javier Milei y Barbra Streisand?", empezó preguntándose Bremmer, indicando que tanto el presidente argentino como la actriz clonaron a sus perros, y además los une una marcada inclinación por "lo dramático", repasando en el caso del líder libertario su pasado mediático como panelista.

Durante la producción audiovisual se destaca la utilización de la motosierra como emblema de su gestión, y recuerda algunas de las propuestas disruptivas de campaña, como el cierre del Banco Central y la dolarización, que, señala, "fueron dejando paso a un abordaje más pragmático, centrado inicialmente en el margen de maniobra con el que Milei dijo habers eencontrado al llegar al gobierno "y sobre todo en el equilibrio fiscal".

En la entrevista, Milei repitió su satisfacción por estar llevando adelante "la mayor reforma en la historia de Argentina" y enfatizó que con su programa económico "trato de revertir 100 años de decadencia".

Reseñó entonces el camino recorrido por el país "desde que era uno de los más ricos del mundo hasta la crisis actual", y admitió que con su durísimo plan de ajuste "la vida va a ser más difícil para el ciudadano argentino medio", pero recalcó que "el esfuerzo exigido es lo único que podrá sacar el país adelante".

"Siempre dijimos la verdad"

"Nuestro enfoque es decirle siempre la verdad a la gente, y dijimos que la realidad no iba a ser fácil, porque llegamos y teníamos 17 puntos del PIB de déficit gemelos, donde 15 estaban en cabeza del Gobierno, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y además la inflación venía viajando a un ritmo del 17.000% anual, con una inflación mayorista en diciembre de diciembre fue del 54%, eso implicaba 17.000% anual.... Entonces, la terapia, inexorablemente, tenía que ser de shock", le dijo Milei a Bremmer.

"Hicimos un ajuste en el Tesoro de seis puntos del PBI a este momento, y eso con el correr del año, se va a ir degradando hasta llegar al déficit cero, pero al mismo tiempo, llevamos hecho un ajuste en el Banco Central de nueve puntos del PIB, o sea, un ajuste de 15 puntos del PIB en menos de seis meses", destacó.

Bremmer inisitió en resaltar los altos índices de aprobación que mantiene, pese a ese cuadro de ajustes y recortes que ha deteriorado el poder adquisitivo, situación que Milei adjudicó a que "la gente valoró que les dijéramos la verdad, y empezaron a ver que todo lo que dijimos que íbamos a hacer era lo que estábamos haciendo."

"Además fuimos anticipando lo que iba a ir pasando y se está cumpliendo, esa es la razón por la que los niveles de imagen, tanto sobre mi persona como la gestión, están en los niveles máximos", le dijo a Bremmer.

Ya hablando de situación global, Milei insistió en que el escenario que se bifurca entre democracias liberales por un lado, y autocracias. "Yo quiero que Argentina esté del lado de las democracias liberales, y no quiero saber nada de nada de estar con los autócratas", precisó Milei.

La visión sobre China: "Tema de privados"

Fue interesante como Milei se refirió a China, cuando Bremmer le preguntó, luego de afirmar que no trataría con autocracias, como manejaría la relación con Beijing, cuya relación comercial con la Argentina es enorme: "Sucede que ellos han tenido un cambio de régimen dentro de su mismo comunismo a mediados de la década del '70, han empezado un proceso de transformación y cuando usted pone en marcha esos procesos de transformación en dinámica y se le empieza a conceder libertad a los individuos de la mano de la libertad económica, en algún momento va a llegar la libertad política", relativizó Milei, como forma de diferenciar al régimen de Xi de las lapidarias críticas que le hace en forma habitual a la visión comunista.

Bremmer admitió que "el plan de Milei parece estar funcionando".

Fue entonces cuando apuntó que el comercio con el gigante asiático "es un tema entre privados, y no creo que sea yo el que tiene que determinar con quién va a comercializar el sector privado. Además no voy a hacer nada en contra de los intereses y el bienestar de los argentinos, yo dejo que libremente comercialicen con quien les dé la gana", puntualizó, precisando "después veré yo con quién hago mis alianzas estratégicas, pero ese es otro problema totalmente distinto".

Las razones de Macri contra los intocables de La Libertad Avanza: gestión y poder

Sobre las razones que lo llevaron al poder, Milei dijo "soy el primer presidente liberal libertario de la historia, no solo de Argentina, sino de la historia, así que las condiciones para que una persona con mis características llegara a ser presidente no podían ser condiciones normales de presión y temperatura, era evidente que tenía que haber un caos", y sobre el duro 'no hay plata' que convirtió en lema aseguró que "al repetir eso, que era la verdad, la internalizó la idea de la restricción de presupuesto. Eso es algo no trivial, porque en los últimos 123 años de historia, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. Y, de las 22 crisis, 20 tienen origen en desequilibro fiscal, ya sea alto o descontrolado. Entonces, hubo todo un esfuerzo de tratar de explicar y de comunicar qué era lo que estábamos haciendo y siempre fuimos con la verdad".

"Nosotros decimos que la diferencia esta vez tiene que ver con que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena, para terminar con la crisis" agregó, y consideró que el proceso "creo que terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando, porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado y, además, en dólares, por ejemplo, las jubilaciones se han duplicado".

La relación con el Fondo Monetario

"Nosotros tenemos una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional y, ¿sabe qué?, no tengo la plata para pagarles cash, por eso no me queda otra que sujetarme a la restricción de hacer un programa con el FMI", reconoció sobre el pragmatismo de algunas de sus medidas a contramano de la campaña, para reseñar que "a mí los argentinos m dieron un job description que es: 'Baje la inflación, haga las reformas estructurales para crecer y termine con la inseguridad'. Bueno, eso es lo que yo hago desde el primer día. Y no miro los votos, miro lo que tengo que hacer. Mi foco está en resolver los problemas por los cuales me votaron".

"Seguiré apoyando a Israel hasta el final", detacó Milei finalmente con respecto a la posición de Argentina en el conflicto bélico que estalló en octubre del año pasado en la Franja de Gaza. Repitió que "Israel recibió un ataque terrorista de un grupo que, además, quiere exterminarlos, por lo que tiene todo el derecho de defenderse y utilizar las herramientas que considere necesarias para hacerlo sin violentar el contexto en el cual se enmarcan este tipo de acciones".

