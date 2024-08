LLA no puede contener la interna y se espera rechazo en el recinto

La visita de una delegación de seis diputados libertarios a un grupo de represores encabezados por Alfredo Astiz que permanecen detenidos en Ezeiza por delitos cometidos durante la última dictadura militar profundizó aún más la interna entre los legisladores del oficialismo y se anticipa que será tema obligado en la sesión del próximo 7 de agosto.

Unión por la Patria ya presentó un proyecto de resolución para que se conforme una comisión especial que evalúe la conducta de los diputados que asistieron a la visita y que en el plazo de veinte días determine responsabilidades y proponga medidas que el caso demande, luego de que Martín Menem decidió esquivar los reclamos de la oposición para, al menos, revisar la actitud de los diputados que utilizaron una combi perteneciente a la Cámara para ir a Ezeiza.

Según supo PERFIL, UxP pediría un apartamiento de reglamento en el inicio de la sesión para poder dar curso a un proyecto que no está incluido en el temario. Si bien se necesitan tres cuartos de las voluntades de los presentes para evaluar la propuesta, no se descarta que pueda alcanzarse ese número, ya que varios sectores de la oposición dialoguista, entre ellos el radicalismo, hicieron reclamos a Menem sobre ese asunto y no tuvieron respuesta.

“Seguramente lo acompañaremos”, señalaron desde el bloque de la UCR luego de la reunión de bloque en la que también se resolvió la postulación de Mario Negri como integrante de la AGN y se anticipó un pedido de sesión especial para tratar el regreso del Fonid, la esencialidad educativa y el financiamiento a universidades.

Pero más allá de los contrapuntos entre partidos, también se incrementan los cortocircuitos al interior de La Libertad Avanza. Rocío Bonacci, la primera diputada “arrepentida” de la visita a Ezeiza, ratificó que no tenía conocimiento del motivo de la actividad y reveló además que Raúl Guglielminetti, exagente de Inteligencia del Batallón 601, le entregó a su colega libertario Beltrán Benedit un borrador de proyecto vinculado a la posibilidad de que obtengan prisión domiciliaria. “A Beltrán le entregaron un proyecto escrito en birome con ideas para la prisión domiciliaria”, dijo Bonacci, quien indicó además que se sintió “pintada al óleo” durante la duración de la visita.

La mendocina Lourdes Arrieta también buscó desligarse de la reunión en el penal de Ezeiza. Fueron ellas dos precisamente las que estuvieron ausentes de la reunión que realizó el bloque el miércoles por la noche, en la que no se descartaba que las legisladores se aparten del partido libertario.

En paralelo, se conoció la incorporación de Facundo Correa Llano a la estructura formal de LLA, ya que abandonó el Partido Demócrata de Mendoza que integraba.

La sesión del miércoles estará focalizada en temas de seguridad que interesan a la ministra Patricia Bullrich, aunque también se espera que tenga protagonismo la situación en Venezuela y la postura del Gobierno argentino sobre las recientes elecciones.