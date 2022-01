Milei llamó "adolescente" la posición de Guzmán con el FMI y dijo qué haría él como Ministro de Economía

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, habló de la reunión donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, convocó a los gobernadores provinciales para detallarles en que instancia se encuentran las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Crítico, lo calificó de "adolescente" por su postura, habló de eliminar la obra pública y detalló cómo será el sorteo de su sueldo como diputado, negando que sea un acto demagógico.

El economista libertario fue consultado sobre su postura respecto a la reunión que encabezó Guzmán con la compañía del presidente Alberto Fernández, los mandatarios provinciales y los delegados enviados por los gobernadores que no asistieron. Allí, el titular del Palacio de Hacienda habló de las negociaciones con el Fondo y contó que desde el gobierno buscan reestructurar la deuda financiados por el propio organismo, además de develar que en las conversaciones pidieron más ajuste fiscal.

“Me preocupa bastante la posición del Ministro, que sería propia de un adolescente, porque recurre a falacias en un acto demagógico donde es como que solamente él defiende los intereses de la Argentina y quienes lo critican estarían en contra del país", empezó criticando el diputado nacional.

Luego de afirmar que vio "algunos fragmentos" de la exposición de Guzmán frente a los mandamases provinciales y los enviados en representación de sus territorios, alegó que fueron "bastante preocupantes" porque "implicaría estar en un desafío con el Fondo donde Guzmán plantea casi algo como que él le va a plantear las condiciones al Fondo cuando en realidad el Fondo es el acreedor”.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, consideró que el funcionario de Economía "está jugando al juego de la gallina” con el Fondo. “Me parece que es una estrategia muy complicada, porque lo hace especulando con la idea del deudor significativo: la Argentina representa un 50% de la cartera desembolsada por el Fondo y si entrara en default lo quiebra”, analizó.

Qué haría Milei si fuera Ministro de Economía

Consultado por el periodista sobre un hipotético rol suyo encabezando el Ministerio de Economía mientras negocia con el Fondo, Milei expresó ser "partidario de que la Argentina tiene que poner las cuentas fiscales en orden”, explicitando que arreglaría rápidamente con el organismo.

“Haría nula la obra pública llevándola a un sistema de iniciativa privada a la chilena y eliminaría de cuajo las transferencias discrecionales a provincias y de provincias a municipios. Después, tenés que terminar con el problema de los subsidios económicos, algo que podés hacer sin tocar tarifas y que se haga hacia adelante”, propuso.

Milei sorteará su primer sueldo como diputado

Luego de que se conociera que el libertario sorteará su primer sueldo como diputado nacional en Mar del Plata, detalló cuál es el monto neto que va a regalar y de qué manera inscribirse.

“El neto es de $205.000 y el mecanismo de sorteo es a partir de una base donde las personas se anotan”, expresó.

En la página web donde se realiza el registro, ya se anotaron más de 200 mil participantes. “En un momento hasta se colapsó la página, porque había cerca de 18 mil personas por minuto”, detalló, para luego agregar que “se generará un número aleatorio controlado por un escribano”. El 12 de enero se hará público el ganador.

Finalmente, explicó el por qué de su decisión. “Yo estoy en contra de la existencia de los impuestos. Para mí es un acto violento y no quiero estar financiado por el robo. Es un problema que atañe a mi visión filosófica de la vida y no estoy diciendo que otros no tengan que cobrarlo, pero considero que ese dinero se le saca por la fuerza a la gente y, dado que me toca a mí, yo se lo devuelvo”, manifestó.

GI cp