Milei tuiteó desde Estados Unidos: "¿Donde están los que decían que yo tenía un pacto con CFK?

Mientras participaba de una cena en la residencia de Florida de Donald Trump, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again (MACA) y We Fund The Blue, Javier Milei cuestionó este miércoles 3 de abril, a través de sus redes sociales, la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia con Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, al considerar que la negativa se basa en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

A través de un tuit, el líder de La Libertad Avanza habló del “principio de revelación” —al igual que cuando fue devuelto a comisión el proyecto de la ley de Bases por falta de consenso— y preguntó, con ironía: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la expresidente doblemente condenada?” (en referencia a Cristina Fernández de Kirchner). Así, Milei postula que su fracaso es en realidad un éxito, al "exponer" las supuestas intenciones de sus adversarios políticos.

El posteo de Javier Milei contra el Senado

“¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión? Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. ¡Espero avance el proyecto de Ficha Limpia! ¡VLLC!”, agregó el presidente.

El mandatario argentino viajó este jueves a Estados Unidos acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y referentes del ámbito empresarial, para concretar un encuentro con Trump que le permita darle forma definitiva a la nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

La foto que Javier Milei se tomó con su hermana y Luis Caputo en su viaje a Estados Unidos

Cómo fue la votación contra Lijo y García-Mansilla

El Senado rechazó este jueves 3 de abril los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia. La designación de Lijo tuvo el apoyo de 27 senadores, el rechazo de 43 y la abstención de 1 (el libertario Juan Carlos Pagotto); la votación de García-Mansilla tuvo el apoyo de 20 senadores y la negativa de 51.

“No pueden nombrar jueces por decreto. El señor García-Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo”, denunció José Mayans, líder del bloque de Unión por la Patria. Y agregó: “Si nosotros aceptamos esto, durante cuatro años van a nombrar a los que se le canten en la Corte, no hay más jueces de la República”.

Entre las pocas voces que hablaron a favor de los candidatos figuró la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien apoyó a García-Mansilla porque “representa todo lo que necesitamos, porque es bueno, es valioso y defiende la vida que la Constitución sostiene desde la concepción hasta la muerte natural”. Sin embargo, reconoció que rechazó a Lijo porque “no merece ni un gramo de confianza”.

