Ministro de Gobierno de Formosa: "La gran prensa porteña está emitiendo prejuicios"

Los centros de detención de personas que Formosa impuso para luchar contra el coronavirus siguen generando controversia por las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Tras la cuestionada visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el gobierno de Gildo Insfrán sigue defendiendo la medida y cuestiona a los medios porteños por los "prejuicios" y el "relato" sobre el tema.

Jorge Abel González, ministro de Gobierno de Formosa, sostuvo hoy que "en una pandemia que nos sorprendió a todo el mundo y en la que todos los Estados han intentado llevar adelante una política de salud para cuidar la vida de la mejor manera posible, se exploraron distintos caminos".

"Nosotros tomamos algunas opciones que a los ojos de personas que están lejos parecen absurdas o duras; y quizás lo sean, pero el resultado es el que a nosotros nos importa", agregó el funcionario este viernes 29 de enero en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

A modo de autocrítica, Jorge Abel González sostuvo: "Si usted me pregunta qué hice mal, hablaría de cuidar la vida de las diez personas que fallecieron. Muchas de estas personas no concurrieron a la atención de manera temprana; hicimos mal en no trabajar con más ahínco en la población para que concurran en forma temprana a la atención médica".

Decenas de formoseños permanecen bajo aislamiento por el coronavirus.

El funcionario formoseño cargó luego contra los medios de la Ciudad de Buenos Aires por la cobertura del tema. "Hay una carga de un relato que se montó alrededor de un hecho concreto; hubo personas que reclamaron y eso está bien, pero existió un gran montaje y muchos se comieron ese viaje... es muy fácil llenar con prejuicios una impresión anterior", planteó González.

"Quien está emitiendo los prejuicios es la gran prensa porteña", agregó el ministro. Y sostuvo que la curva de contagios de coronavirus "está siendo demolida" gracias a las acciones del Gobierno.

Cruce de chicanas

Durante la entrevista, Jorge Abel González cruzó en varias ocasiones a los periodistas Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia por las preguntas que plantearon y les cuestionó la "mirada etnocentrista". El funcionario, además, discutió permanentemente que lo que hay en Formosa son "centros de alojamiento" y no de "detención".

FF