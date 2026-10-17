Monteoliva defendió el operativo policial en la marcha universitaria y dijo que solo hubo 12.000 personas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el operativo policial durante la marcha universitaria del jueves y aseguró que “participaron unas 12.000 personas, de las cuales entre 200 y 300 fueron violentas”. “Esto es cuidar a la ciudadanía de los violentos”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre. Además, afirmó que ocho agentes de las fuerzas de seguridad sufrieron lesiones durante la movilización.

“Las fuerzas trabajaron, como debe ser, contra los grupos violentos”, aseguró la funcionaria. En ese sentido, aclaró: “No todas las personas que marchan son violentos, eso lo hemos dicho siempre”.

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Monteoliva señaló que los grupos que protagonizaron los disturbios “querían o buscan siempre atentar con el orden institucional, contra las instituciones”. Y agregó: “Es lo que no vamos a permitir”.

Monteoliva justificó el accionar policial durante la marcha universitaria

Al ser consultada sobre si la Policía reprimió durante la movilización, la ministra defendió el procedimiento de las fuerzas de seguridad y sostuvo que “a veces está mal utilizada la palabra represión”.

En ese sentido, explicó que los agentes siguen una serie de pasos antes de intervenir. “La Policía primero advierte, después tiene carriles, hasta que después, de alguna manera, cuando no se llega al fin que solicita la fuerza de seguridad, tiene que reprimir ante un ataque”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó los destrozos que se produjeron durante los incidentes. “Hemos visto que rompieron baldosas, que rompieron bancos”, señaló.

“Si no estuvieran las fuerzas, si no estuviera el vallado, si no estuviera toda la cadena logística para responder, esos inadaptados prenden fuego todo”, afirmó. Y volvió a justificar el procedimiento: “Esto no es contra la manifestación en ningún momento. Esto es cuidar a la ciudadanía de los violentos”.

Hubo 31 detenidos y trabajan para identificar a los responsables de los incidentes

La ministra también aseguró que el trabajo policial continúa después de que termina una movilización. Según detalló, hubo 31 detenidos entre las fuerzas nacionales y la Ciudad de Buenos Aires. Además, indicó que los equipos de Seguridad analizan registros audiovisuales para identificar a quienes participaron de los disturbios.

“Están trabajando en las imágenes. Trabajar sobre las imágenes es un trabajo meticuloso, detallado”, explicó. También señaló que, una vez reunida la información necesaria, los casos se llevan a la Justicia.

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“Los registros de los medios de comunicación y el material aportado por particulares pueden ayudar a identificar a los responsables”, sostuvo Monteoliva. “La gente aporta imágenes, los vecinos, gente que participa y que no quiere la violencia, los comercios”, agregó.

Por último, destacó la coordinación entre las fuerzas nacionales y porteñas durante el operativo. Explicó que ambas trabajan en un comando unificado y que cada una tiene asignados distintos sectores de la plaza. Según remarcó, esa organización permite coordinar la intervención durante la marcha y continuar con las tareas de identificación después de los incidentes.

LB