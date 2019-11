Monzó quiere que Macri sea "el expresidente de todos": "No quiero que se pinte de amarillo"

Tras la emotiva despedida que se le tributó en la Cámara Baja, el diputado nacional Emilio Monzó dijo que saldrá "a caminar" la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de "promover el diálogo y el consenso". "Este no es tiempo de candidaturas, es tiempo de trabajar para cerrar la grieta entre los argentinos", destacó el legislador, quien sin embargo se atrevió a hablar del futuro de Cambiemos tras el 10 de diciembre: "La única identidad superadora de las partes es Macri".

Según dijo Monzó, sueña con un recambio generacional en la política argentina para terminar con las "confrontaciones". "Mi sueño es que una nueva generación política gobierne el país desde 2023 y termine con las confrontaciones que nos han lastimado tanto", dijo el diputado durante un acto este jueves en el club Nahuel de Florencio Varela junto a dirigentes de la tercera sección electoral.

Durante el acto en el que estuvo acompañado por los diputados nacionales Nicolás Massot y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros, Monzó señaló que la grieta "impide superar los problemas más graves de la Argentina; impide luchar contra la pobreza, darles oportunidades a los jóvenes, pelear contra la droga y construir un mejor futuro, pelear contra la droga y construir un mejor futuro".

"Tenemos que buscar que la política se imponga a este sesgo de poner blanco sobre negro, de creer que uno es dueño de la verdad y que el otro está equivocado. De desear que le vaya mal al próximo gobierno"​, dijo en su discurso. "Nosotros somos todos responsables" de esa grieta, dijo después del acto a la prensa.

Monzó destacó la “necesidad de respetarnos unos a otros, de no pensar en blanco o negro y de tender puentes de entendimiento entre hombres y mujeres de todos los sectores”. Valoró a dirigentes como Omar Perotti, Sergio Uñac, Horacio Rodríguez Larreta, Nèstor Grindetti, “entre muchos otros que son hijos de la democracia y que pueden liderar el futuro de la Argentina desde los consensos, el pluralismo y el diálogo”.

“No puede ser que si valoramos a alguien de un espacio que no es el nuestro, se diga que eso es traición. Tenemos que terminar con la lógica de la confrontación”, subrayó. Refiriéndose a sus 4 años como diputado de Cambiemos, Monzó dijo: “En la Cámara pudimos trabajar por encima de la grieta, y ése es un modelo que queremos transmitir. Los convoco a ser promotores del diálogo, del respeto y de la vocación por entender al otro”, cerró su mensaje ante un gimnasio colmado de militantes y vecinos.

Entrevistado posteriormente por Infobae, Monzó dijo que desea "el ex presidente de todos" dentro de Cambiemos. "No quiero que se pinte de amarillo", agregó abogando por la continuidad de Juntos por el Cambio." Es un ex presidente y es del conjunto. La única identidad superadora de las partes es justamente Mauricio Macri, y quisiera que siga en ese rol, o que comience a tener ese rol", afirmó.

D.S.