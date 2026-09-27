Morosidad: la oposición acelera las negociaciones en Diputados y busca reunir más firmas que LLA

La oposición negocia contrarreloj en la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo sobre un proyecto destinado a aliviar la situación de las personas endeudadas y establecer medidas frente al aumento de la morosidad. El objetivo de los distintos bloques es llegar al plenario de comisiones del próximo martes con un texto consensuado y conseguir un dictamen de mayoría. El Gobierno, que se cansó de repetir en boca del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo que "es un problema entre provados", juega su partido intentando enfriar el asunto, buscando respaldos de aliados, para que los proyectos opositores no prosperen o se conviertan, en la práctica, en inviables.

La discusión se desarrolla en paralelo con el trabajo de La Libertad Avanza, que también prepara una iniciativa sobre el endeudamiento familiar. El oficialismo mantiene bajo reserva los detalles de su proyecto, aunque trascendió que contempla medidas vinculadas con advertencias a los usuarios, educación financiera, concientización y mecanismos de doble autenticación.

El martes tendrá lugar el último plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, convocado a partir del emplazamiento aprobado por la Cámara baja el 26 de agosto. En esa instancia está prevista la firma de los dictámenes que permitirán avanzar con el debate legislativo.

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La morosidad se prolonga y pone en evidencia el costo social del endeudamiento

El proyecto que negocia la oposición

Después de varias reuniones, Unión por la Patria logró avanzar en una propuesta que luego fue trasladada a representantes de otros bloques opositores y de sectores que en distintas oportunidades acompañaron iniciativas del Gobierno.

El texto que se encuentra en negociación plantea declarar una emergencia por 180 días, con la posibilidad de extenderla por otro período de igual duración. Entre las principales medidas aparecen límites a las tasas de interés nominales de tarjetas y billeteras virtuales, topes para determinados gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses, dependiendo del monto de la deuda.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, mientras se mantendrían el capital adeudado y los intereses compensatorios.

El proyecto también apunta a las diferencias en las tasas que las billeteras virtuales aplican según el perfil crediticio de cada usuario. En ese sentido, se plantea otorgar herramientas a Defensa del Consumidor para solicitar información sobre los algoritmos utilizados en la determinación de esas condiciones.

La negociación alcanza a distintos espacios que podrían resultar determinantes para definir qué dictamen consigue mayoría. Entre ellos aparecen Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Argentina Federal, además de sectores como Elijo Catamarca e Independencia.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, participa de las conversaciones junto con otros legisladores, mientras que también son parte de las tratativas diputados como Nicolás Massot, Yolanda Vega y Bernardo Biella. Sus firmas son consideradas relevantes para que la oposición pueda alcanzar un dictamen de mayoría en las comisiones.

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Los 133 votos que marcaron el escenario

El antecedente que guía las negociaciones es la votación del 26 de agosto, cuando distintos bloques consiguieron 133 votos para emplazar a las comisiones y avanzar con el tratamiento de los proyectos relacionados con la morosidad.

Además de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, acompañaron sectores vinculados a gobernadores, entre ellos Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia, además de la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad.

Sin embargo, no todos esos bloques cuentan con representantes en las dos comisiones que se reunirán el martes. Por ese motivo, algunas de sus firmas no serán necesarias para la elaboración del dictamen, aunque sus votos podrían resultar importantes si el proyecto finalmente llega al recinto.

La oposición busca ahora trasladar aquella mayoría parlamentaria a la instancia de comisiones. La meta es que el texto consiga más respaldos que la propuesta que eventualmente presente el oficialismo.

Qué datos existen sobre la morosidad

El debate se desarrolla en un contexto de aumento de la irregularidad de los créditos destinados a las familias. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a julio de 2026, el indicador de mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9%, mientras que la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%. Para las empresas, el indicador fue del 3,6%.

El dato de julio representa una leve suba respecto de junio, cuando la mora de las familias había sido del 12,8%. En ese mes, el BCRA también había señalado que el crecimiento del crédito y la evolución de la cartera irregular incidían en el comportamiento del indicador.

De acuerdo con el relevamiento citado por Noticias Argentinas, alrededor de 6 millones de personas se encuentran actualmente en situación de mora, definida en ese informe como atrasos superiores a tres meses en el pago de deudas. La misma fuente señala que, entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados aumentó 8%, mientras que la cantidad de personas en mora pasó de 3,3 millones a 6 millones.

Desde la oposición y organizaciones vinculadas con personas endeudadas sostienen que una parte importante de los préstamos se utiliza para afrontar gastos esenciales. Desde el oficialismo y sectores bancarios, en cambio, se destaca que la expansión del crédito también implica un mayor acceso al financiamiento para personas que anteriormente tenían dificultades para obtenerlo.

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El oficialismo había impulsado semanas atrás el tratamiento de los proyectos en la Comisión de Finanzas, mientras que desde la oposición cuestionaron el cronograma propuesto y reclamaron acelerar la discusión en las distintas comisiones que tienen intervención sobre los expedientes.

Ahora, con el plenario del martes como fecha límite para avanzar con los dictámenes, los bloques deberán definir si logran unificar sus propuestas y cuántas firmas obtiene cada iniciativa.

El paso siguiente será determinar qué dictamen queda en condiciones de avanzar hacia el recinto y si los acuerdos alcanzados en las comisiones pueden trasladarse a una mayoría en la Cámara de Diputados. Por el momento, tanto la oposición como La Libertad Avanza buscan reunir los respaldos necesarios para imponer su propuesta sobre el tratamiento de la morosidad.