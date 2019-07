Moyano: en el gobierno de Cristina "la gente no dormía en la calle" y "comían todos"

Hugo Moyano acusó al presidente Mauricio Macri de ser "un mitómano" al tiempo que volvió a manifestar su lealtad hacia la expresidenta Cristina Kirchner, sobre quien dijo que en su gobierno “no había gente durmiendo en la calle” y “comían todos”. Expresó todo esto en una entrevista en el programa de Luis Novaresio (A24), en el que criticó la “desesperación” del gobierno de Cambiemos: “Está un poco desesperado al ver que todo lo que prometió no dio resultado”.

"No quiero ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pero parece mitómano este señor”, dijo el líder del gremio de Camioneros sobre el presidente, acusandolo de mentir: “Él mismo se cree su propia mentira. Dijo que no iba a haber inflación, que no iba a pedirle dinero al FMI, prometió pobreza cero. Hizo todo al revés de lo que dijo. Y todavía quiere transmitirle a la gente que salimos de la tormenta".

La entrevista fue en gran parte una respuesta a los dichos de Macri en la entrevista emitida el domingo en CNN en Español, en la que dijo que tanto Moyano como el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, son “dos prepotentes”. Según Macri, Moyano lleva “muchos años” de “estafar al otro y apropiarme de su trabajo” y aseguró que que “cuando el señor Moyano cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo".

A continuación otras frases de Moyano en la entrevista:

"Macri vino a mentir. Debe conocer a sus mandantes. Los que deciden la política del país no son Macri ni 'el mejor equipo de los últimos 50 años'. Estados Unidos decide, junto con el FMI. Nos han llevado a una situación muy preocupante, para las generaciones actuales y las futuras".

"Los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, es evidente".

"Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar".

"[Miguel Pichetto] dice que es peronista. Para mí, la persona que se pone en la vereda de enfrente, que no diga que es peronista porque no tiene que ver con el peronismo. Si habla de una ley para esclavizar a los trabajadores, si quiere una reforma contra los jubilados, no tiene nada que ver con el peronismo. Él sabrá por qué lo hace, cada uno hace lo que le dicta su conciencia. Creerá que podés ser útil ahí. Para mí, está equivocado".

"Se hicieron las cosas mucho mejor en el gobierno anterior. Prácticamente no había deuda, había trabajo, teníamos algunas diferencias, el impuesto al trabajo, que es el impuesto a las ganancias. Este señor [Macri] dijo que lo iba a desaparecer, pero lo multiplicó por dos”.

"Fue mucho mejor el gobierno anterior, que este que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella, comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente".

"La gente viene a las marchas porque se siente representada, el laburante sabe que lo defiendo a muerte. Nunca voy a traicionar a los trabajadores".

"Nos hicimos algunos chistes con Cristina. En una comida, ella me dijo 'Hiciste algunos paros, vos'. Y le respondí que en ese momento estaba de moda apoyar la eliminación del 'impuesto al trabajo' (impuesto a las ganancias). También hablamos de su supuesto mal carácter. Fue una crítica bastante simpática que nos hicimos (…)

“Se afanó en todos los gobiernos, pero a Cristina le buscaron por todos lados y no le encontraron nada".

“[Alberto Fernández] no dijo nada de modificar el impuesto a las ganancias. Tendremos que sentarnos en una mesa y decir lo que se puede hacer, lo que conviene y lo que no. Hay que llegar a un acuerdo para salir adelante".

"He estado en desacuerdo con Cristina pero hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está".

D.S.