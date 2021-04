Murió otro docente por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires

Sergio Vicino, profesor de la Escuela Técnica 17 DE 13 Cornelio Saavedra, falleció esta semana a causa del coronavirus. Su muerte se suma a la de otros cuatro docentes y se da en el marco del regreso a las aulas en medio de la disputa judicial entre la Ciudad de Buenos Aires y Nación por las clases presenciales pese a la segunda ola de COVID-19.

La noticia del deceso fue confirmada por la asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires Ademys a través de sus redes sociales. "Con mucha tristeza y mucha bronca informamos que falleció por Covid, Sergio Vicino, profe de taller del ET 17 DE 13, el Saavedra. Acaba de morir otro profe, 57 años. Estaba internado en TI con Covid. Sergio iba todos los días a la escuela desde febrero", expresaron.

"Una escuela en la que es imposible cumplir los protocolos, en la que las aulas de taller no tienen ventilación, en la que no se realizaron obras, en la que no se informan los contagios y casos sospechosos. Sergio se contagió a principios de abril y hoy lo llora su familia, sus compañerxs y amigxs", agregaron.

Ademys: "¿Cuántxs más tendremos que morir?"

En su reclamo, desde Ademys remarcaron: "No nos cansaremos de repetir ¿Cuántxs más tendremos que morir? ¿Cuántxs para que se implementen las medidas evidentes? ¿Para que de termine la prioridad de los negocios, los votos y la mezquina y absurda disputa politiquera? No nos resignamos a morir así".

El sindicato apuntó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña: "No nos cansamos de decir que estas muertes podrían evitarse. Que no somos números. No nos resignamos. Vamos a pelearla a fondo, por nuestra salud, nuestra vida, la de nuestras familias, de las de nuestros pibes y pibas. Y por todxs los compañerxs muertos que hoy deberían estar", concluyeron.

La muerte de Sergio Vicino se suma a las de Marcelo Mendoza, preceptor del CENS 62; Jorge Langone, de la E.T N° 13 DE 21, de Lugano; Juan Carlos Ramírez, de la escuela 21 del distrito escolar 3; y al de Marcelo Becker, maestro de enseñanza práctica de la Escuela Técnica N° 35.

