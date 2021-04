Trotta pidió a los colegios privados que no sancionen a docentes que opten por dar clases virtuales

En una reunión en la sede del Ministerio de Educación nacional, este jueves 22, el ministro Nicolás Trotta pidió a los representantes de colegios privados que no pasen inasistencias a los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires cuyas familias opten por la educación virtual mientras dure la vigencia del DNU en vigencia desde el viernes 16 y que, además, no sancionen ni descuenten salario al personal docente y no docente que decida dar clases en forma remota en el mismo distrito.

Según confirmó a Perfil Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep) y la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), el encuentro “fue muy bueno, de trabajo conjunto. El ministro nos manifestó su preocupación y la del Presidente por la situación sanitaria y por eso la justificación de las medidas”, explicó.

La reunión de este jueves “no fue para hablar sobre la presencialidad administrada que se viene, sino que quedamos en que nos convocarán a otra reunión, que estimamos será la semana que viene”, aclaró Zurita.

La presencialidad cuidada “está prevista en las Resoluciones 366 y 367 del Consejo Federal de Educación que se sancionaron en febrero, y que determinan trabajar con la unidad geográfica mínima. Y si (la situación) se sigue complicando, eso se va a empezar a aplicar. Nos dijeron que nos convocarán para ver cuáles son nuestras propuestas”, agregó el representante de la entidad.

Por su parte, en la reunión, representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) solicitaron a la Ciudad “que deje de presionar a las escuelas para sostener la presencialidad a toda costa”, dijeron. Cristina Núñez, secretaria de relaciones institucionales de Sadop Capital indicó tras el encuentro que “los docentes tuvieron la oportunidad de expresarle al ministro las condiciones en las que trabajan, frente al incumplimiento del DNU”.

"Es la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Ciudad la que comunicó la obligatoriedad de trabajar en la presencialidad, por eso lo que esperamos de esta convocatoria de las cámaras el día de hoy, es que el Ministerio los comprometa a no sancionar a las y los trabajadores que no acaten la presencialidad".

Más tarde, el titular de la cartera educativa nacional se reunió con las asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada: Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP); Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP); y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC).

El miércoles, Trotta y su par de Justicia, Martín Soria, enviaron una carta a las cuatro cámaras en la cual reconocieron la "incertidumbre y confusión" que se generó para la comunidad educativa por la disputa judicial entre el Gobierno nacional y el porteño para ver si hay clases presenciales o no en la Ciudad. Además, le pidieron que acate el decreto nacional dispuesto por Alberto Fernández en el marco de las restricciones anunciadas por la segunda ola de coronavirus y remarcaron la importancia de sostener clases virtuales en la Ciudad hasta el 30 de abril, como lo indica el Decreto N° 241/2021.