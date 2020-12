Negaron ascenso a dos coroneles que declararon contra Boudou y Milagro Sala

El Frente de Todos en el Senado de la Nación negó el ascenso a dos tenientes coroneles que, casualidad o no, declararon en causas judiciales en las que se investigaban al exvicepresidente Amado Boudou y a Milagro Sala. Se trata de Jean Pierre Claisse y Walter Rovira, oficiales del Ejército que durante la gestión de Mauricio Macri ocuparon la jefatura de la Casa Militar y la dirección de la quinta presidencial de Olivos respectivamente.



Quien denunció esto fue el legislador Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio-Córdoba) quien señaló que ambos militares fueron perjudicados por haber declarado en dos causas judiciales para confirmar información relacionada con la investigación, consignó el diario La Nación.

Martínez también denunció una maniobra "artera" del kirchnerismo que eliminó los nombres de los tenientes coroneles Claisse y Rovira de la lista de ascensos después de que en la Comisión de Acuerdos se acordara aprobar en su totalidad los ascensos propuestos por el Ejército.

En ese momento, la presidenta de la comisión, la legisladora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), no respondió las acusaciones de la oposición. Además, Martínez criticó en duros términos al jefe del Ejército, general de brigada Agustín Cejas, porque "no ha defendido a sus subordinados". "No creemos que pueda seguir al frente del Ejército Argentino", sentenció el senador.

Las causas

Claisse declaró ante el entonces juez federal Norberto Oyarbide que la Casa Militar tenía dos helicópteros disponibles el mismo día que Boudou utilizó una aeronave privada para realizar un viaje a la ciudad bonaerense de Necochea. La investigación, en ese momento, fue realizada por PERFIL.

Por esa publicación, el vicepresidente fue denunciado por el delito de dádivas, tras usar el helicóptero del empresario de la firma Ecodyma, Marcelo Juan Scarmellini, quien llevó a Boudou y al intendente de la ciudad, Horacio Tellechea "de prestado"

En tanto, Rovira prestó testimonio en un expediente en el que se investigaba la presencia de Milagro Sala y otros dirigentes de la organización Tupac Amaru en la quinta de Olivos en el marco de la causa por el supuesto pago de coimas por la realización de viviendas sociales.

"Con odio, con rencor, con revancha los dos oficiales no van a ser ascendidos porque estuvieron en el lugar y momento equivocados", denunció Martínez. "Nos parece un acto de profundísima injusticia por parte de la mayoría del Senado", señaló el legislador cordobés.

