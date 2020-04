El Gobierno no intervendrá el sistema de Salud por DNU y Ginés volvió a quedar en la mira

por Rosario Ayerdi

“Nunca existió el decreto ni la compra de test rápido”, repiten desde la Quinta de Olivos. La frase apunta contra el ministro de Salud, Ginés González García. Fue este funcionario quien, en una videoconferencia con los integrantes de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara de Diputados, hizo referencia al DNU para declarar de interés público a todo el recurso sanitario argentino y a la adquisición de testeos que hasta ahora el gobierno rechazaba.

La posibilidad de que el Estado centralice los recursos generó el inmediato rechazo del sector privado de la salud. Esto quedó aclarado al mediodía en la reunión que el ministerio de Salud hizo con obras sociales y representantes de clínicas privadas. No habrá DNU para intervenir el sistema de salud. Algo que repetían desde el entorno de Alberto Fernández después de que se conocieron las palabras del ministro en ese sentido.

“Hasta ahora Alberto accedió a todo lo que le propuso Ginés, quizás era una idea de él y pensó que el Presidente la tomaría y lo dijo en voz alta”, dicen desde Presidencia.

No es la primera vez que las declaraciones de Ginés generan cortocircuitos dentro del oficialismo desde la expansión del coronavirus en el país. Veinte días atrás, en la Casa Rosada admitía como errores dos declaraciones del ministro: cuando aseguró que no habría casos en el país y el segundo tuvo que ver con reconocer su sorpresa ante la aparición de los primeros afectados. En aquel entonces, tal como contó PERFIL, lo corrieron de la escena pública e intervinieron la comunicación del ministerio desde Presidencia.

Sus palabras de ayer volvieron a generar cruces internos. “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, dijo Ginés en la comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara de Diputados.

Esto debió ser aclarado en el encuentro de hoy que encabezó Ginés. Participaron representantes de Confeclisa, Acami, Adecra, FEcliba, Ademp y distintas obras sociales. En la reunión el ministro dijo: “La histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación debe ser superada por las necesidades del país y circunstancias actuales. Juntos y coordinados con todo el apoyo del Estado nacional para todos vamos a tener mejores resultados”.

La reunión ya estaba prevista para terminar de coordinar el sistema online de camas disponibles con el que se monitoreará en tiempo real la ocupación de las plazas del sistema público y privado. Sin DNU ni intervención, se creó una mesa de diálogo para afrontar la pandemia en las próximas semanas. “Ni siquiera llegó a haber un borrador”, repiten desde el entorno de Fernández. Al finalizar el encuentro, el ministerio de Salud aseguró que "las autoridades nacionales se comprometieron a trabajar en conjunto algún instrumento a definir que declarará a todo el sistema de salud con fines públicos", por lo que se dejó abierta la posibilidad de intervenir el área en caso de que el avance de la pandemia lo justifique.

Pero las diferencias internas en el Gobierno no quedaron allí ya que desde la Casa Rosada también debieron aclarar que no hubo una compra de test rápidos para detectar contagios del coronavirus. “Ahora sí compramos los reactivos rápidos”, informó el ministro en la teleconferencia. En la Rosada explican que la compra no existió. “Lo que hubo es una donación del gobierno de China de 200 mil reactivos. No se van a usar para hacer diagnósticos, si no para tener un muestreo poblacional para entender por dónde circula el virus y será después de su aprobación de la ANMAT”. El Gobierno rechaza la utilización de estos test para la detección del virus. Solo utiliza reactivos de PCR para esto, algo que genera críticas de la oposición por los pocos test que se hacen por cantidad de habitantes .