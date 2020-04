Coronavirus: el ministro de salud porteño dice que hay más pacientes asintomáticos de lo esperado

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo hoy que no se sabe con exactitud la cantidad de contagiados asintomáticos que hay en la actualidad pero "es bastante mayor de lo que esperábamos al principio", y advirtió que un aumento significativo de los casos de coronavirus se dará en la segunda quincena de abril, con el pico máximo previsto para la segunda quincena de mayo.

"La pregunta es: ¿cuántos sanos hay por la calle que no sabemos? Al día de hoy todavía no sabemos la proporción de asintomáticos que hay pero sabemos que es bastante mayor de lo que esperábamos al principio", sostuvo Quirós en diálogo con Radio Mitre, y señaló que "el barbijo evita que un enfermo contagie a un sano, pero no que el sano no se contagie".

"El barbijo es un tema muy discutido. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que el barbijo no protege al que lo tiene, la forma más común de contagio es tocar con la mano las cosas, y luego tocarte la cara, el barbijo está demostrado que aumenta las veces que la gente se toca la cara", indicó.

En tanto, y en conferencia de prensa, el funcionario porteño explicó este jueves que se espera "un aumento significativo de casos (de coronavirus) en la segunda quincena de abril y el pico máximo del estrés del sistema en la segunda quincena de mayo", al remarcar que se logró estirar la curva de contagios tras las medidas tomadas por las autoridades.

Además, Quirós explicó que desde la cartera que dirige "seguimos con nuestro plan de fortalecimiento del sistema público de salud", recordó que "hemos sumado 400 suplementarias de internación general y 200 camas de terapia intensiva" y que "estamos contratando al profesional de la salud, tanto médicos, kinesiólogos como enfermeros".

Durante la conferencia, Quirós estuvo junto al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Luis Bullrich, en donde además de brindar el panorama de Salud, se dieron detalles de cómo está funcionando el sistema educativo virtual y se realizó el lanzamiento de una Mesa de Ayuda y Apoyo escolar y también el servicio de entrega de una canasta con frutas y verduras en colegios, en el marco de la cuarentena para prevenir y afrontar el Covid-19.