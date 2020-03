Estudian dos posibles nuevos síntomas del Covid-19: perdida de olfato y sabor

por Julian D'Imperio

A medida que avanza la pandemia del coronavirus, con más de 450 mil casos y 20 mil víctimas fatales, la convivencia con los pacientes y los estudios de los médicos van revelando posibles nuevos comportamientos y sintómas del Covid-19. Según advierten algunos informes, no sólo serían síntomas la tos, fiebre, cansancio, dolor de garganta y dificultades respiratorias.

En diálogo con PERFIL, la médica otorrinolaringóloga (MN 81701) especialista en olfato Stella Cuevas detalló que en muchos de los países más afectados por el virus, dos de cada tres pacientes positivos sufrían de pérdida de olfato y sabor.

Sin ir más lejos, en nuestro país, en una familia de cinco correntinos que dieron positivos y cumplen el aislamiento obligatorio es que manifestaron esos síntomas y siguen sin recuperar el olfato y sabor.

Según un comunicado del Grupo de Estudio Latinoamericano de Patología Olfatoria (GELPO), integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados a los trastornos olfatorios en Latinoamérica, de acuerdo con "reportes en Reino Unido, Corea del Sur, Italia, España, Francia y Alemania se han presentado casos de pacientes con pérdida olfatoria como uno de los síntomas de inicio de dicha enfermedad. Asociaciones como la Sociedad Británica de Rinología y Sociedad Francesa de Otorrinolaringología ya han realizado consensos sobre la aparición de dicho síntoma en etapas tempranas de la enfermedad en pacientes con test positivos para 2019-nCov".

Si bien Cuevas explica que es normal que durante una gripe se pierda el olfato, también advierte que en muchos casos de Covid-19 que eran considerados como asintomáticos se manifestaron dichas anomalías, y que si se demuestra esta hipótesis, podría ayudar a prevenir la circulación en este tipo de casos.

"Nadie le da importancia, pero es importantísimo. Tuve muchos pacientes que quedaron con secuelas, anomias posvirales con respecto al olfato y gusto. Y es riesgoso, uno puede comer alimentos vencidos sin darse cuenta, puede estar siendo presente de una pérdida de gas y no percibirlo. Una vez una paciente me comentó que no se dio cuenta de que a dos casas de la suya había un incendio", argumentó la Alergista y ex presidente de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

En el comunicado de GELPO enfatizan en la aproximación inicial de los pacientes con 2019-nCov, "las pesquisas necesarias sobre alteraciones olfatorias. La anosmia como único síntoma, en aproximadamente 30% de los pacientes en Corea del Sur y Alemania. Esperamos como equipo multidisciplinario, que dicho síntoma sea RELEVANTE y NO SUBESTIMADO en especial en aquellas personas que lo presenten y en quienes estén en cuarentena y quizás lo hayan presentado. Esto permitirá la detección más fiable de casos positivos y ayudará a contener la progresión del contagio".

En la misma línea, Claire Hopkins, presidenta de la Sociedad Británica de Rinología, escribió en un correo electrónico al New York Times que "realmente queremos crear conciencia que esto es un signo de infección y que cualquier persona que desarrolle pérdida del sentido del olfato debería aislarse". "Podría contribuir a ralentizar la transmisión y salvar vidas".

La Sociedad Francesa de Otorrinolaringología (ORL) también advirtió sobre la aparición de estos síntomas. Asimismo, el presidente del Consejo Nacional Profesional de ORL, Jean- Michel Klein, acerca de la relación entre anosmia y el virus indicó: "No todos los positivos con COVID-19 son anósmicos, pero todos los anósmicos aislados, sin causa local, sin inflamación, resultaron positivos para COVID-19. Recomendamos que los pacientes con afectación del sentido del olfato mientras son estudiados tomen la precaución de aislarse y usar barbijo, incluso en familia".

