PAMI traslada sus trámites a la web y convoca voluntarios para acompañar por teléfono a mayores

por Julian D'Imperio

Uno de los sectores más vulnerables ante la propagación de la pandemia del coronavirus es el de los adultos mayores. Y es por eso que la agencia estatal del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) decidió adecuar sus trámites al aislamiento obligatorio dispuesto el viernes pasado por Alberto Fernández, migrando sus tareas a su página web y a los teléfonos, en medio de un fuerte aumento de consultas de los afiliados.

De esta manera, ahora muchos de los trámites que debían ser presenciales en agencias ahora podrán realizarse en la página pami.org.ar o por la línea telefónica gratuita PAMI Escucha, cuyos números son el 138 y 0800-222-7264 y están disponibles las 24 horas.

El subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez, detalló a PERFIL que renovaron automáticamente el 75% de tramites de agencias para que no tengan necesidad ni de salir de sus casas ni de hacer el trámite. "Por ejemplo, los medicamentos, que hay algunos que el afiliado tenía que hacer la renovación del tramite para acceder a ellos y que no forman parte de la lista de medicamentos del vademécum. Hay algunos mas especiales, como oncológicos, entre otros, que ya no tendrán que ir a una agencia para hacer una renovación".

En esa línea, Rodríguez aclaró que el régimen del vademécum y los 170 medicamentos gratuitos para los más de cinco millones de afiliados al PAMI sigue siendo el mismo, que requiere del DNI y la receta, aunque recomendó a los mayores a evitar salir de sus casas en este contexto: "Si alguien puede comprarles los medicamentos es mejor".

Además, aseguró que se activaron todas las credenciales de los afiliados, algo que "antes también tenias que ir a la agencia. Para los nuevos o quienes no la tenían, la pueden imprimir desde la página web".

Por otro lado, el PAMI lanzó una convocatoria de voluntarios para la red de acompañantes telefónicos y digitales para adultos mayores, en la que ya se anotaron más de cinco mil personas.

"Comunidad PAMI" es el nombre del programa que se creó en el marco de esta contingencia para que las personas mayores que lo requieran tengan la posibilidad de conversar con una persona voluntaria con el objetivo de establecer un vínculo directo. Podes anotarte en: comunidad.pami.org.ar

La convocatoria a sumarse a la red se abrió el 22 de marzo y ya son 5.000 las personas, que llenaron el formulario en el que se comprometen a llamar por teléfono a afiliadas y afiliados o a mantener el contacto a través de la comunicación digital. "A cada voluntario se les envía un protocolo de contención y se les asignan entre cinco y diez afiliados que deseen recibir el llamado. Muchas veces ellos no tienen acceso a la información que circula por internet y los ayudan a resolver trámites, a guiarlos. También tenemos un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que si detectan un caso que requiera de intervención profesional lo hagan", concluyó Rodríguez.

J.D. /