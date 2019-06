Agustín Rossi: "No subestimo ni a Vidal ni a Macri, pero van a ganar Alberto y Axel"

por Mariano Confalonieri

El diputado nacional Agustín Rossi lleva más de una década acompañando a Cristina Kirchner. La mayor parte de ese tiempo fue jefe del bloque del Frente para la Victoria, el mismo cargo que ostenta hoy. El santafecino se acopló a un acuerdo de unidad en su provincia que facilitó el triunfo del senador Omar Perotti, lo que significó el regreso del PJ al poder provincial tras 12 años.

Entusiasmado por ese batacazo, Rossi pondera el cierre de alianzas con Sergio Massa, la candidatura de Alberto Fernández y el acompañamiento de los gobernadores y adelanta: “Podemos ganar en primera vuelta”. En un largo reportaje con PERFIl, el “Chivo” habló sobre Macri, Vidal, Cristina, la justicia y el miedo de los “mercados” a un regreso del kirchnerismo.

-¿Cómo ve al Frente de Todos tras el cierre de listas?

-La última incorporación, la del Frente Renovador con Massa, es importante. El frente es una construcción potente. No solo están los candidatos, están los movimientos sindicales, las organizaciones sociales y todos los gobernadores que tienen origen en el peronismo, salvo Urtubey y Schiaretti.

-¿Y de cara a la elección? ¿Pueden ganar?

-Claro que podemos ganar y podemos ganar en primera vuelta. No soy de los que cree que las elecciones provinciales hay que trasladarlas inmediatamente al escenario nacional pero no soy ciego: cada una de ellas tuvo componentes nacionales. No se explica sino que en Santa Fe, Cambiemos pasó del 35 por ciento en 2017 al 20 en 2019. Hace dos años la marca Cambiemos subía a los candidatos y hoy los baja. Los argentinos encontraron en las elecciones provinciales una manera de castigar al gobierno nacional. Y por eso el oficialismo salió tercero en la mayoría de ellas. Y perdió 20 puntos en todas.

-¿Hay lugar para la ‘avenida del medio’?

-Creo que el escenario es de polarización absoluta. En las PASO y también en la general. El grado de polarización va a ser creciente si hay segunda vuelta. Y tenemos una oposición que nadie imaginaba que iba a estar como está hace un año

atrás. Está muy unida detrás de Alberto y Cristina.

-¿Qué piensa de la incorporación de Pichetto como candidato a vice de Macri?

-Pichetto fue la cuarta opción, detrás de Sanz, Urtubey y Schiaretti. Es una incorporación que abre hacia la derecha, porque el discurso de Pichetto es un discurso a lo “Bolsonaro”: mano dura, contra inmigrantes y de reinvidicación de las Fuerzas Armadas. Trataron de equilibrar lo que hizo Cristina con Alberto. Pero esta operación política fue de mucho menor impacto.

-¿Qué opina de la gestión de Vidal?

-La gestión es mala, es una gobernadora ausente. Me dicen que ni va a La Plata y que atiende en Buenos Aires con una gestión, en términos presenciales, de ausencia: ni siquiera puso la cara con los vecinos por el corte de luz. Es una gestión fuertemente protegida desde lo mediático que además no se hace cargo de la política económica nacional y por eso tiene menor desgaste.

-¿Pero sigue siendo competitiva?

-Soy de la idea de no subestimar ni a Vidal ni a Macri pero creo que van a ganar Alberto y Axel.

-En caso de que gane el Frente de Todos, ¿va a gobernar Alberto o Cristina?

-Alberto va a ser el presidente, quien decida la orientación del gobierno, los ministros y los funcionarios que lo acompañen. Para Alberto, el desafío es convertir eso que se plantea como un disvalor en una virtud: mantener una vicepresidenta que no esté pintada al óleo, que tenga el nivel de liderazgo que tiene cristina. Y Alberto lo va a hacer. Lo va convertir en una virtud

-¿Es el “bolsillo” lo que le da al kirchnerismo la posibilidad de ganar?

-No solo el bolsillo. Lo económico es importante, pero no es todo. Hay una falta de credibilidad, el presidente ha perdido credibilidad. Sin duda que la situación económica es lo que más le preocupa a todos los argentinos. Hay un nivel de empobrecimiento general y un nivel de destrucción de trabajo alto, con inflación alta.

-¿Por qué la sociedad pasó del rechazo a Cristina a ponerla otra vez como opción electoral?

-Los comportamientos de las sociedades no son lineales. Llegamos con un escenario en 2015 con restricción externa con los fondos buitres dando vuelta y sacamos el 49 por ciento de los votos. Después se desató una fenomenal campaña persecutoria, que tuvo su acompañamiento en los medios de comunicación. Desataron sobre Cristina una campaña de desprestigio solamente comparable con la que sufrió Perón después del ‘55. A pesar de todo eso, Cristina fue a las elecciones en 2017 y sacó el 37 por ciento de los votos.

-¿Qué piensa del temor de los mercados y el FMI de que vuelva el kirchnerismo?

-Nosotros no somos el partido del default. Al Fondo se le pagó siempre. Néstor pagó religiosamente hasta que en 2005 saldó toda la deuda con el Fondo. Se puede generar mejores condiciones en términos de los plazos para que Argentina pueda volver a crecer, para que la deuda no sea un ahogo. Renegociar no es una mala palabra. Este gobierno renegoció el acuerdo tres veces. No hay que poner ningún dramatismo. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es caer en default. Ahora, este acuerdo con el Fondo es un acuerdo insostenible para cualquier gobierno.

-¿Hay partido judicial?

-Está claro que existe. La semana de Bonadio no termina los domingos, termina cuando mete un nuevo procesamiento a Cristina. Que siga siendo el juez que imparte justicia y lleva las causas contra Cristina, cuya enemistad es manifiesta, muestra las irregularidades de la justicia. No toda la justicia es así. Pero está claro que la mayoría.

-¿Estás de acuerdo con Alberto Fernández en que hay que revisar los fallos de algunos jueces de estos cuatro años?

-Queremos vivir en un estado de derecho. Si en la Argentina hay espacio para el estado de derecho, las causas se van a caer por su propio peso, porque el nivel de irregularidades es manifiesto.

-Pero Bonadio estaba durante el kirchnerismo y fue funciona al kirchnerismo ¿no hay autocrítica?

-Saquemos a Bonadio. Nosotros en 2013 presentamos una cantidad de leyes para democratizar la justicia. Fueron declaradas inconstitucionales por la propia justicia. No logramos acuerdo ni consenso. Quizás tendríamos que haber visto que eso se tenía que hacer con acuerdo propio del Poder Judicial.

-¿Piensa que Bonadio actúa por su enemistad o que el gobierno está involucrado?

-Creo que el gobierno está involucrado, por eso lo defiende a stornelli, por eso se sienta al lado de macri y se quejan cuando la Corte decide algo en contrario.

-¿Y qué piensa del ‘Operativo Puf’?

-La difusión de las escuchas es un hecho claramente ilegal. Se las dio D’alessio a Carrió y Oliveto. Las escuchas ilegales las recibió Carrió y las difundió ella. No investigan la corrupción, lo que hacen es utilizar informes de los servicios de inteligencia para hacer denuncias y extorsionar. Son una banda de mafiosas Carrió Zuvic y Olivetto.

-Pero si existe un sistema paraestatal, ¿cómo se resuelve?

-Creo que hay que cerrar la AFI. Hay que terminar con los servicios de inteligencia en Argentina. La inteligencia es una cosa seria. No se usa para estas berretadas.

