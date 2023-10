Norberto Milei: "Ojalá que le vaya bien, por mí y por todos los argentinos"

A las 9.30 de la mañana Norberto Milei llegó caminando al Instituto Pedro Poveda de la localdidad de Vicente López, estaba con Karina, su hija, y juntos se dirigieron a la misma mesa para emitir su voto. El papá del candidado de La Libertad Avanza, Javier Milei, se soprendió cuando fue abordado por Perfil. com para consultarlo sobre su impresión y deseo en este domingo electoral.

"Ojalá que le vaya bien, por mí, por todos los argentinos. Que la gente elija, que sepa lo que va a hacer, pero se necesita un cambio", sentenció el ex empresario de 80 años que tras bajar de una camioneta conducida por un chofer, junto a su esposa Alicia Lucich y su hija.

Norberto negó no haber felicitado a su hijo cuando ganó las PASO y precisó: "Yo lo felicité y su mamá también, lo que pasa es que tiene muchas cosas, le llegan muchos mensajes, muchos mails".

El papá del "León" libertario aseguró también que la relación con su hijo es "común" y calificó a Javier como una persona "muy inteligente".

En una charla sólo con este medio, el ex empresario se mostró distendido y franco: "Me vas a ver en todos lados, vamos a todos lados apoyándolo. Yo lo veo bien, de la votación no hablo pero lo veo bien, imagínate que es mi hijo. Javier es muy inteligente y lo demostró, es un genio el pibe".

¿Quién es el papá de Milei?

Norberto Milei es empresario de colectivos y dedicó toda su vida a construir una buena posición socio económica.

Perfil.com: ¿Está a favor de la quita de subsidios al transporte?

NM: Estuve dirigiendo varias empresas de colectivos durante casi 50 años, esto del subsidio es un problema, a veces te pagan, a veces no. La gente está pagando por algo que no usa, tienen que cambiar algunas cositas.

De perfil sumamente bajo, los Milei fueron a votar temprano, en un horario en el que había muy poca gente. Si bien pasaron desapercibidos, Karina se sacó fotos con dos votantes que estaban en su fila. La hermana del candidato a Presidente se negó a dar declaraciones, con el pretexto de que "no habla con los medios" pero aseguró que ella está "a cargo de todo". Además, bromeó con las autoridades de mesa sobre su look: "soy así como estoy, yo no me maquillo".