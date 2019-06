"Nuestro amigo de Roma": audios vinculan al Papa Francisco con la "Operación Volver"

El exsecretario de Transporte del kirchnerismo Juan Pablo Schiavi tiene "un mensaje para nuestro amigo de Roma" y le pide al exembajador kirchnerista ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, que se lo remita.

Desde la cárcel de Ezeiza, Schiavi cree que ese amigo, que no es otro que el Papa Francisco , "puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos". El exdiplomático no tiene mucho más para decir además de que Francisco "ya lo está haciendo".

Esto es parte de una nueva charla telefónica revelada este domingo por el periodista Jorge Lanata en Periodismo para Todos. Fuera de la cárcel habla Valdés, fiel allegado de Cristina Kirchner y muy cercano al Papa Francisco. Tras las rejas, el exfuncionario que cumple condena por la muerte de 52 personas en la Tragedia de Once.

Valdés responde que la persona con la que el Papa podría llegar a tener influencia, es Roberto Lavagna, a lo que Schiavi le contesta: "Yo creo que él tiene que perforar uno a uno a esos tipos, los otros dejalos que jueguen, Eduardo".

Para líder del Frente Renovador y ahora "hijo pródigo" del kirchnerismo, Sergio Massa, los exfuncionarios de Cristina Kirchner no tienen muchas palabras bonitas: "Dejalo que Massa sea candidato; nos conviene", dice Schiavi. A ello, Valdés responde que el exintendente de Tigre es "el único hijo de puta que tenemos que tenerlo adentro, porque mide 10, 12 puntos, es el único que tiene votos, los otros no tienen votos".

Más adelante, se refieren al dirigente social Juan Grabois (CTEP), diciendo que se conforma con que en las listas de candidatos "le pongan un pobre, una persona que sea pobre porque dice que en el Congreso no hay pobres".

A continuación el audio completo:

Juan Pablo Schiavi: "¿Hola?"

Eduardo Valdés: "¡Juampi!"

S: "Querido, ¡feliz año, pibe!"

V: "¡Qué lindo escucharte Juan!"

S: "Un mensaje para nuestro amigo de Roma, reflexión mía por ahí es una pelotudés lo que te digo, yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos, es el único con poder"

V: "Y de hecho lo está haciendo"

S: "Si, ya sé, ya sé. Pero digo, es el único con poder, todo lo demás es."

V: "Lo que pasa es que los tipos que están enfrente del poder opositor de él, estoy hablando de Pichetto y de Massa, lo odian a él".

S: "Ya sé"

V: "Sobre ellos él no tiene influencia"

S: "Bueno, pero por ahí hasta nos conviene"

V: "Con el que puede tener influencia, si le hacemos mandar un mensaje, es con Lavagna".

S: "Yo creo que él tiene que perforar uno a uno a esos tipos, los otros, dejalos que jueguen Eduardo. Dejalo que Massa sea candidato; nos conviene"

V: "No sé, no, ¿Tercera lista decís vos que nos conviene?"

S: "Y si le va a robar votos al otro"

V: "No. nos caga a nosotros, nosotros tenemos que tenerlo adentro. A ese es el único hijo de puta que tenemos que tenerlo adentro, porque mide 10, 12 puntos, es el único que tiene votos, los otros no tienen votos"

S: "No, lo otro es todo cartón pintado"

V: "Fabián [De Sousa] dice que lo va a poner a Grabois" (ríe)

S: "No, ni en pedo ( sic), Grabois no quiere ser nada, no quiere ser candidato. Él quiere que le pongan a Itai, que le pongan un pobre, una persona que sea pobre porque dice que en el Congreso no hay pobres y me dijo de una minita, Ofelia [Fernández], que es una pañuelo verde. Él, si gana Cristina, sí quiere el ministerio de la Economía popular, él quiere profundizar eso, es su tema".