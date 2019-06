Schiavi habló por primera vez de los audios con Valdés: "Nos sentimos muy vulnerados"

El ex secretario de Transporte preso por la Tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi, habló por primera vez de las escuchas telefónicas que fueron difundidas en el programa de Jorge Lanata. Estos audios implican a varios ex funcionarios del kirchnerismo en un supuesto complot para vincular al fiscal Carlos Stornelli con la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio.

En diálogo con el programa Inmensa minoría que se emite por Radio Con Vos, Schiavi mostró su malestar tras la difusión de esos audios: “Es un cercenamiento absoluto a los derechos básicos”.

“Es casi delirante, tenemos un régimen muy riguroso en cuanto a visitas y lo que podemos entrar. No podemos recibir ni un papel, con lo cual como mi comunicación es todo telefónica cercenar este principio básico me parece una locura”, lamentó Schiavi. “La ilegalidad está por todos lados. Nos sentimos muy vulnerados por el hecho que estos audios aparezcan”, agregó.

“No se dan cuenta que nosotros estamos en una situación de mucha vulnerabilidad y son prácticas que más que ver con la institucionalidad de la democracia tiene que ver con las prácticas que usó la dictadura militar para con los detenidos", disparó Schiavi. Consultado sobre la conversación que mantuvo con el ex embajador en la Santa Sede, Eduardo Valdés, calificó al hombre como “un amigo de toda la vida” y aseveró que “estábamos hablando de terceras cosas”.

“En esa escucha (con Valdés) hablamos de generalidades, de cacerolazos de lo que pasaba en la Ciudad, una conversación íntima entre nosotros. Yo estaba preocupado por una persona que había sido detenida, un ex secretario de la presidenta que yo conocí durante la gestión y que no sabíamos dónde iba a estar. Él hace todo un relato con eso que yo ni entendía. El 'puf' de Eduardo es una palabra que él dice con mucha habitualidad, con lo cual que ni siquiera entendí lo que me estaba hablando”, señaló sobre ese diálogo que intercambiaron.

Por otro lado, negó ser la persona que comparte una conversación con Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido: “Es imposible que hablemos por teléfono porque tenemos estos aparatos en los cuales no podemos recibir llamadas. Los dos podemos llamar. La voz que ponen mi nombre no es la voz mía, es de otro Juan Pablo (...). No hay manera de hablar de pabellón a pabellón”.

Asimismo, aseguró que los ex funcionarios eran los objetivos reales de las escuchas: “Acá hay tres teléfonos por pabellón, son cuatro pabellones, estaban supuestamente interceptando las llamadas de una persona con cargos de narcotráfico que está en otro, con lo cual vinieron a escuchar estos teléfonos porque nos vinieron a escuchar a nosotros”.

