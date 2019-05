Operación Puf | Eduardo Valdés: "Les va a salir caro ensuciarme a mí"

por Anabella Gonzalez

La causa que instruye el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en la que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y extorsión sigue sumando acusaciones cruzadas entre el fiscal federal Carlos Stornelli y ex funcionarios del kirchnerismo.

El pasado domingo, en la emisión de Periodismo Para Todos, se difundieron audios de ex funcionarios del gobierno anterior detenidos, que hablan de un supuesto complot para vincular al fiscal Stornelli con Marcelo D’Alessio. La llamada “Operación Puf”, según el informe, tendría por objeto desvincular al fiscal de la causa de “los cuadernos de las coimas”.

El día siguiente a la emisión del programa, el abogado de Carlos Stornelli, Roberto Ribas, solicitó que el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, sea llamado a declaración indagatoria en la causa en la que se investiga si la denuncia contra su defendido fue “armada” por sectores del kirchnerismo.

En diálogo telefónico con PERFIL, el ex embajador y diputado del PARLASUR habló al respecto y aseguró que las escuchas que motivaron el pedido de indagatoria “tienen nulidad absoluta y son ilegales”. “El juez federal Federico Villena es quien ordena las escuchas a un detenido vinculado al tema narcotráfico, Mario Segovia, que está detenido en el pabellón 5 de Ezeiza. Son ilegales porque cuando le llega ese material al Juez, ordena la destrucción y ordena que tampoco haya transcripción”, explicó el ex funcionario de Cristina Kirchner.

Valdés se presentó el pasado 29 de marzo ante el Juzgado de Dolores para denunciar a las dirigentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic y las acusó por los delitos de violación a la ley de inteligencia, encubrimiento agravado y violación de secreto, por difundir y presentar a la Justicia transcripciones de las escuchas al Penal de Ezeiza.

Ante la consulta de este medio, el diputado apuntó además contra el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, y sostuvo que el propio letrado reconoció que las escuchas no eran legales. “El propio Ribas dijo en TN que como las escuchas de Oliveto y Carrió eran ilegales no las pudo usar, que por eso ordenaron nuevas, y resalta que esas sí son legales, para justificar por qué me piden la indagatoria", dijo Valdés.

En la misma línea, consideró la denuncia, que está en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 a cargo del juez Claudio Bonadio, es “de una nulidad absoluta”. “Bonadio no puede tener incumbencia en este expediente porque recibió la denuncia de Carrió y Oliveto, y si esas escuchas por las que tenía jurisdicción son ilegales, no puede hacer ordenar nuevas escuchas, porque el motivo de esa causa ya estaba envenenado. Todo lo que están haciendo contra mí es nulo, de nulidad absoluta”, señaló.

Respecto a su vinculación con la denominada ‘Operación Puf”, sostuvo que intencionalmente "quieren mezclar dos conversaciones” que no tienen relación entre sí. “Yo no tengo nada que ver con el ‘Operativo Puf’. Es una conversación que existió, donde yo hablo con Juan Pablo Schiavi el 18 de enero. Él me habla de la preocupación por Isidro Bounine, el secretario privado de Cristina Kirchner, a quien estaban intentando involucrar en la causa cuadernos a partir de que se arrepintió (Juan Manuel) Campillo y le pedían a cambio declarar en contra de Cristina”, detalló.

En esa línea, explicó la expresión que utilizó: “Los que escuchan mi programa de radio los domingos saben que yo utilizo el 'puf' para decir ‘para abajo’ y el pum para decir ‘para arriba’. Yo a Schiavi le digo ‘quedate tranquilo que Stornelli y Bonadio puf’, para decir que no pasa nada, porque conozco a Isidro y sé que no iba a declarar en contra”, relató Valdés a PERFIL.

Al presentar la denuncia ante la Justicia, desde la Coalición Cívica ARI manifestaron que la información "les llegó de forma anónima”, en un sobre. El ex embajador del Vaticano dijo “no tener dudas” de cómo llegaron esas escuchas a las dirigentes de la CC- ARI. "Quienes tenían que destruir ese material era la AFI. Yo sé que es D’Alessio quien se los dio. Hay audios que prueban cuando habla con Oliveto y le dice que tiene un material para enviarle de 164 megas, y que le enviaría eso en un pendrive en un sobre a nombre de Martin Catalano. Está comprobado de dónde salieron las escuchas. Les va a salir caro ensuciarme a mí", expresó.

"Necesitan justificar y defender a Stornelli, que no se va a presentar este viernes en Dolores y no se pone a derecho, y por eso quieren ensuciarnos a los demás. Yo voy a ir a declarar donde me corresponda, tal como me presenté espontáneamente y entregué mi celular, cosa que el resto no hizo", opinó Valdés.

