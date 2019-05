El abogado de Stornelli confirmó que no se presentará ante el juez Ramos Padilla

El fiscal Carlos Stornelli no va a presentarse a declarar ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el próximo viernes 31 de mayo según anticipó a PERFIL su abogado, Roberto Ribas. Se tratará de la quinta vez que el funcionario judicial no acude a la citación del magistrado que investiga una supuesta red de espionaje y extorsión.

La decisión del fiscal se da después de la difusión de varios audios entre el dirigente peronista Eduardo Valdés y ex funcionarios kirchneristas presos en los que se menciona una maniobra, denominada Operación Puf, en un intento por frenar el avance de la causa conocida como los cuadernos de las coimas.

“Me da la impresión que tal y como está la cosa Stornelli no se va a presentar porque la actual situación no ofrece ningún tipo de garantía. Salvo que surja algo de último momento no va a concurrir”, indicó el abogado en diálogo telefónico con PERFIL.

Alejo Ramos Padilla: "La causa va más allá de Carlos Stornelli"

La conducta de Stornelli. El pasado viernes 24 de mayo, Ramos Padilla solicitó al Ministerio Público Fiscal que inicie el procedimiento para lograr la remoción y/o el desafuero del fiscal. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, abrió un sumario administrativo para investigar la conducta del funcionario judicial en el expediente en la que el falso abogado Marcelo D’Alessio ya está preso y también procesado.

La Cámara Federal de Mar del Plata también confirmó el estado de rebeldía del fiscal. La decisión de los magistrados Eduardo Jiménez y Berrnardo Bibel, quienes habían ratificado a Ramos Padilla al frente de la investigación, dejó a salvo la “inmunidad de arresto que de momento detenta Stornelli”, que justificaron en el artículo 1 de la ley de fueros.

Carlos Stornelli contraataca: presentó los audios de la "Operación Puf" ante la Justicia

No obstante, tras la difusión de las escuchas telefónicas de presos K, Stornelli reiteró que la causa en su contra está “armada” y tiene un "indudable tinte persecutorio", por lo que pidió que se indague a los ex funcionarios que aparecen en las grabaciones.

Por su parte, el juez Ramos Padilla defendió su accionar al afirmar que el expediente surgió a raíz de una "denuncia muy grave" que lo obligó a "actuar" ante una "extorsión en curso".

B.D.N./FeL