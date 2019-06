Carlos Stornelli: "Si hubieran sabido que teníamos esa información contrataban un sicario"

El fiscal federal Carlos Stornelli habló este lunes 3 de abril sobre las presuntas presiones que habría recibido para que se caiga la investigación de los Cuadernos de las Coimas, que se abrió a partir de las anotaciones que hizo Oscar Centeno, exchofer del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta. "Si hubieran sabido que teníamos esa información contrataban un sicario", expresó durante una entrevista en el programa Desde el Llano, que se emite por TN.

"Yo lo hablé con Diego Cabot cuando iniciamos la investigación. Le dije, no en vano, que nuestras vidas corrían peligro, era importante mantener el secreto. Si hubieran sabido que teníamos esa información, por mucho menos dinero que lo que pagaron para esta operación contrataban un sicario", aseguró el magistrado sobre la llamada operación PUF, que presentó Jorge Lanata. De acuerdo al informe de "Periodismo para Todos", se trataría de un supuesto complot de exfuncionarios kirchneristas (algunos detenidos) para impulsar la causa que instruye el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por presunta extorsión contra el espía y falso abogado Marcelo D'Alessio, que involucra a Stornelli, con el objetivo final de remover al fiscal de la Causa Cuadernos.

En diálogo con Joaquín Morales Solá, el fiscal aseguró: "Yo era uno de los objetivos por una campaña de prensa encarnizada, calumniosa, casi pornográfica que la sigo padeciendo". Además se comparó con José María Campagnoli "que pasó cosas similares o peores" y con la muerte del fiscal Alberto Nisman, que desde el oficialismo y algunos sectores del Poder Judicial atribuyen a su denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de la causa AMIA. "Dos días antes de estar convocado al Congreso apareció muerto. No es un tema menor", expresó Stornelli.



El funcionario judicial se refirió, además, a la denuncia por presunto soborno de parte del empresario Pedro Etchebest y a su relación con Marcelo D'Alessio. "Los fiscales trabajamos con gente que se arrima para darnos información. En ese universo de cosas aparecen cachivaches, enfermos mentales y gente buena. Si tengo que dar más explicaciones, las daré", justificó, y agregó que desde el inicio hubo "una maniobra fraudulenta para perjudicarme y generar cuestiones que puedan afectar la investigación".

Sobre el aparato similar a una bomba que apareció hace dos semanas cerca de su casa, el magistrado aseguró que "lo está investigando Ariel Lijo, están averiguando temas de cámaras o posibles testigos". "Era una carcasa vacía; parecía la bomba del Correcaminos, tres tubos rojos que decían explosivo con cables y un reloj, para mensaje es suficiente y yo lo sé entender", detalló.

La semana pasada, Stornelli faltó por quinta vez a la indagatoria en el juzgado federal de Dolores, donde fue llamado a declarar por el juez federal Alejo Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal. "Si ya me habían hecho una cama no me voy a prestar a una segunda. La cuestión de la rebeldía es un título", explicó.

Durante una entrevista reciente al programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, el fiscal federal había explicado también que rechazó la citación porque se trata, según su versión, de "una maniobra fraudulenta para perjudicar" la causa de los Cuadernos, y afirmó que la denuncia de Etchebest era "una operación".

"A medida que fue pasando el tiempo, aparecieron más elementos que abonaban la postura de que esto era una maniobra fraudulenta desde antes de que se iniciara la causa", remarcó en referencia a los audios que luego trascendieron de conversaciones entre funcionarios kirchneristas detenidos.

Stornelli consideró, además, que esa "operación" se gestó cuando "se supo" que iban a declarar como arrepentidos Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner; el también contador Juan Manuel Campillo; y Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz (difunto exsecretario de Néstor Kirchner). "Estos arrepentimientos quizás generaron mucha inquietud, a muchas personas, a algunos que están involucrados en la causa", evaluó Stornelli en el programa que se emite por América TV.

