Scioli: "Stornelli fue ministro mío y mantenemos una buena relación"

El exvicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015, Daniel Scioli, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en una nueva edición de Periodismo Puro. En uno de los tramos de la charla, Scioli se refirió al fiscal federal Carlos Stornelli, quien fue su ministro de Seguridad entre 2007 y 2010. A pesar de que hoy el fiscal, debido a su actuación en el Cuadernogate, es mala palabra para el kirchnerismo, Scioli fue elogioso de su gestión como funcionario bonaerense y destacó que, al día de hoy, mantienen una buena relación.

—¿Cómo interpretás las declaraciones de Alberto Fernández, que dijo que en caso de que él acceda a la Presidencia va a haber que revisar las actuaciones de los jueces de Comodoro Py en las causas que tuvieron y tienen a Cristina Kirchner como investigada?

—Yo espero que, por la madurez, la normalidad del país y el fortalecimiento institucional que necesita la Argentina, dejemos atrás la judicialización de la política y la politización de la Justicia, y que la plenitud del funcionamiento de cada uno de los poderes, la responsabilidad del Ejecutivo y la de la oposición, sean los factores fundamentales de esta convivencia. Siento que la gente está muy sensibilizada con esas cosas, hay que tener mucho cuidado.

—O sea, vos creés que hay un lawfare, como dice Cristina Kirchner, que la Justicia está politizada y se la usa para tratar de dirimir cuestiones políticas.

—No se puede generalizar.

—Vos decías que te acusaban de no responder…

—¡Pero no puedo generalizar! La Justicia es muy amplia…

—Comodoro Py…

—Bueno, habrá jueces y jueces. No sé.

—Creés que algunos jueces sí.

—No quiero decir… Está a la vista que evidentemente hay una insistencia y una acción muy fuerte con una contrapartida que tiene que ver con lo que pasa también en el juzgado de Dolores, ¿no?, donde se está avanzando en la trama de una organización, una banda que para desacreditar dirigentes políticos con objetivos económicos tenían un modus operandi que después llevó a algunas situaciones.

—Daniel, el fiscal Carlos Stornelli fue ministro de Seguridad entre 2007 y 2010 y casualmente, hoy está acusado de esto que vos estás mencionando…

—No. El propio juez Ramos Padilla dijo que él no era el eje de la investigación. Lo dijo hace unas pocas horas. Lo que está en cuestionamiento, de acuerdo al fallo, es una banda (estos cuatro tipos) que, movilizada desde el punto de vista económico para desacreditar a políticos, con la participación de legisladores y de algunos periodistas, tenía este modus operandi. Esto es lo que está en investigación. Después, el rol de los fiscales, los jueces, en eso no me voy a meter. Yo te digo lo que aparentemente dice esta primera parte de la investigación.

Daniel Scioli: "No pensés que porque una vez les llenaste la heladera te van a volver a votar"

—OK, pero tu opinión de Stornelli, que fue tu ministro de Seguridad, viendo hoy su accionar en estas causas que casualmente tienen a Cristina Kirchner como foco principal, ¿cuál es tu opinión de él viéndolo actuar como fiscal, cuál es tu opinión de él cuando fue ministro de…?

—El trabajo que hizo durante mi gobierno ha sido impecable, y de hecho he mantenido una buena relación personal.

—¿La seguís manteniendo?

—Sí.

—Cuando asumieron en diciembre de 2007, vos nombraste a Stornelli ministro de Seguridad de la Provincia y Macri, a Guillermo Montenegro en la Ciudad. Ese mismo día, el caso Skanska, el primer caso de corrupción kirchnerista que se denunció y casualmente lo denunció PERFIL, se quedó sin fiscal ni juez. El año pasado, Stornelli reconoció que pudo haber sido utilizado por la política para desactivar el caso Skanska. Hoy, visto en retrospectiva tras todos los años que pasaron, ¿creés que al sacar al fiscal y al juez del caso Skanska, hubo un interés de hacer que esa causa quedase a la deriva?

—No, porque en definitiva eso no ocurrió. No sé en qué basó Mauricio la decisión que tomó, yo la basé en que necesitaba un hombre con una autoridad y determinación…

—¿A vos te lo recomendó Néstor Kirchner a Stornelli?

—No.

—¿De dónde sacaste su nombre?

—Analicé distintas opciones y de hecho, así como estuvo, después cumplió un ciclo…

—¿Vos lo conocías de antes?

—Lo había visto en algunas circunstancias.

—O sea, no lo conocías.

—Lo había visto en alguna oportunidad, lo conocía públicamente por ser un fiscal conocido.

—¿Pero te lo recomendó alguien?

—No.

—Ahora, vos fíjate, Daniel, que sí tuvo consecuencias. Recordá que nosotros publicamos hasta las desgrabaciones donde los ejecutivos de Skanska reconocían haber pagado coimas, que el nuevo juez y los nuevos fiscales que intervinieron consideraban que como las grabaciones no habían sido tomadas desde un juez, no tenían validez jurídica y quedaron todos liberados. De hecho el caso Skanska se está reabriendo ahora recientemente por eso mismo.

—Pero vos fíjate que, más allá de las alternativas, de la función de juez y un fiscal, la causa después siguió y hoy se está llegando a eso…

—¡Doce años después!

—Bueno, hay otras causas que lamentablemente llevan más años, pero…

—No, pero no que avanzó, quedó muerta y se reabrió doce años después, casualmente por la salida de Stornelli.

—Pero el período de Stornelli en el Gobierno creo que fueron dos años , tres años, no recuerdo bien. Si el compromiso hubiese sido tal, después no hubiésemos llegado de común acuerdo a su alejamiento del Gobierno.

—Ya en ese caso, la causa Skansa había quedado vallada a partir del momento en que no consideraron las grabaciones una prueba válida. Pero bueno, avancemos en otros temas. ¿Fue una buena idea la elección de Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial de Cristina Kirchner?

—El tiempo dirá y la gente decidirá.

​—Como ajedrecista, estratega…

—Veremos que transcurra la partida.

