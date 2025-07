El Ministerio de Salud confirmó la nueva fecha del examen de residencias médicas y abrió una investigación sobre 268 casos sospechosos de irregularidades. Así lo anunció el ministro del área sanitaria, Mario Lugones, quien señaló que se detectaron resultados inusuales entre los aspirantes, con calificaciones demasiado altas en comparación con sus antecedentes académicos y rendimiento previo.

Según un video que publicó en sus redes sociales, Lugones ratificó que la investigación sigue en curso: "El sistema de salud no puede aceptar trampas, por eso decidimos actuar”. Explicó que uno de los casos "obtuvo 92 puntos tras filmar el examen completo con unos anteojos inteligentes. Engañó al sistema. Intentó robarle el lugar a un médico honesto que sí se preparó. Esto no es un error técnico. Esto es fraude. Y con la salud no se juega”, sentenció el ministro.

Miles de aspirantes compiten por un lugar en el sistema de salud público y privado

El hecho generó una fuerte repercusión tras viralizarse un video que muestra al presunto implicado, un postulante ecuatoriano, utilizando anteojos Ray-Ban Meta con cámara integrada para grabar las 100 preguntas del examen de residencias médicas. Así, el método, simple pero muy efectivo, consistía en que el aspirante filmaba las preguntas mientras rendía, luego pedía permiso para salir al baño y desde allí enviaba las imágenes a un cómplice externo.

Si bien el examen se realizó en la sede de Parque Roca, la más concurrida del país con más de 6.900 personas rindiendo al mismo tiempo, según algunas fuentes la vigilancia fue deficiente. A su vez, muchos participantes salían del aula más de una vez sin controles estrictos, lo que facilitó movimientos sospechosos y un “crecimiento anómalo” en las notas por encima de los 85 puntos, que aumentaron un 33,6% respecto a convocatorias anteriores.

Además, en las últimas horas, el Ministerio publicó una nueva resolución que modificó el corte entre quienes habían obtenido 86 puntos o más dentro del grupo de los 268 señalados. En consecuencia, aproximadamente la mitad de ellos quedará eximida de rendir nuevamente el examen, y se decidió suspender la prueba oral prevista para el lunes.

Todavía no se sabe cuántas personas tendrán que volver a rendir. El número estimado supera las 100, y según las autoridades, la mayoría son egresados de universidades del exterior, especialmente de Ecuador.

Qué cambió, cuándo será el examen y quiénes quedan eximidos

La resolución oficial 2303, publicada este miércoles por la noche, refleja no solo el cambio en la forma de revaluar los exámenes de residencias médicas, sino también las tensiones que, según confirmó el ministro de Salud, existen entre su cartera y los gobiernos bonaerense y porteño. Aquel documento establece el nuevo procedimiento para separar a quienes son considerados “sospechosos” de haber cometido fraude de quienes no lo son.

Al mencionar el término “copiado”, se señala la dificultad de que entre 100 y 200 personas hayan utilizado los mismos anteojos inteligentes, como los que se muestran en el video viral del postulante ecuatoriano. De esta manera, se indica que varios participantes habrían salido al baño para recibir respuestas en sus celulares durante el examen.

De acuerdo con diversas fuentes del sector sanitario, el problema central radica en que el examen habría sido vendido desde el interior del Ministerio de Salud. Lo que significa que personas con acceso privilegiado facilitaron su filtración, y varios candidatos usaron esa información para copiarse y obtener puntajes altos.

La hipótesis coincide con las denuncias formales de alumnos y graduados, quienes enviaron una carta al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alertando que habían recibido ofertas para comprar el examen por sumas que rondaban los 3.000 a 5.000 dólares. A pesar de la gravedad de esta denuncia, la atención pública se centró principalmente en el video viral, que también avivó un clima de rechazo hacia los extranjeros.

Al momento de cerrar esta nota, el Gobierno no había tomado acciones judiciales específicas para denunciar las irregularidades detectadas. Pese a eso, luego de la difusión del video y el aumento de la presión social, se publicó una segunda resolución que modificó el corte entre los 268 casos señalados con puntajes de 86 puntos o más.

Por esta nueva decisión, aproximadamente la mitad de los aspirantes quedó eximida de rendir nuevamente la prueba, y se suspendió la prueba oral prevista para el lunes 4 de agosto. Así lo informó el Ministerio de Salud, que confirmó que el único examen será escrito y se tomará el jueves 7 de agosto y que los eximidos recibirán una notificación oficial.

MV/EM