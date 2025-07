El ministro de Salud, Mario Lugones, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron este miércoles 30 de julio la creación de un procedimiento que permitirá chequear los 268 casos sospechosos de irregularidades en los exámenes de residencias médicas.

A través de un video que subió a sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria ratificó que seguirá la investigación sobre los alumnos que consiguieron puntajes que no coincidían con sus notas previas. Lugones remarcó: “El sistema de salud no puede aceptar trampas, por eso decidimos actuar. Hablamos de casos que se destacaron por tener puntajes inusualmente altos. En muchos de ellos, la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades”.

Y luego dio un ejemplo: “Hubo un caso que se volvió simbólico: un extranjero que obtuvo noventa y dos puntos filmando el examen con anteojos especiales. Engañó al sistema. Intentó robarle el lugar a un médico honesto que estudió y se preparó. Esto no es un error técnico. Esto es fraude. Y con la salud no se juega”.

El ministro explicó que se analizarán las notas, los promedios obtenidos por los alumnos, sus antecedentes universitarios y los estándares internacionales aprobados por la Federación Mundial de Educación Médica.

Lugones afirmó: “Creemos que quienes entren al sistema lo hagan por mérito y no por trampa. No vamos a dejar que un profesional no idóneo atienda en una guardia argentina donde una urgencia es una vida en juego. No podemos correr el riesgo de que atiendan a nuestros hijos”.

Luego, Álvarez explicó que “alrededor del 45% de los 268 postulantes, egresados en su mayoría de universidades extranjeras, deberán rendir nuevamente el examen de manera escrita. Estos casos presentan incongruencias claras entre el puntaje del examen y el desempeño académico en función de sus antecedentes”.

El subsecretario de Políticas Universitarias adelantó que la mayoría de los postulantes que podrán mantener las notas que obtuvieron en el examen son graduados de universidades nacionales y no deberán rendir de nuevo. “Esta medida no busca castigar, sino preservar la transparencia y el mérito”, explicó.

En ese punto, Lugones aclaró: “No es un tema menor. En Medicina no hay margen para la improvisación. Tampoco puede haber lugar para el fraude. Este Gobierno no va a permitir que alguien que se copió entre el sistema y se convierta en médico residente de un hospital argentino. Se están evaluando otras acciones frente a las prácticas fraudulentas”.

Los nuevos exámenes se realizarán entre el 4 y el 7 de agosto, con la participación de un comité de expertos formado por representantes de los ministerios de la Salud de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Examen de residencias médicas

El caso que destapó el escándalo del fraude en los exámenes para las residencias médicas

A principios de semana, se viralizó un video donde podía verse a una persona grabando el contenido del examen gracias a un par de anteojos inteligentes Ray-Ban Meta.

El procedimiento es simple y muy efectivo: el postulante grababa las preguntas con sus anteojos, luego pedía permiso para ir al baño y, desde allí, le enviaba el material a un cómplice, quien respondía las consultas. Entonces, el hombre volvía para completar el examen.

El procedimiento fue descubierto por la frecuencia poco común de visitas al baño que realizó un grupo de aspirantes, en su mayoría extranjeros.

