Los residentes que obtuvieron 86 puntos o más deberán volver a rendir tras las sospechas de fraude

Tras el escándalo por fraude en el examen, el ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó que volverán a evaluar a quienes obtuvieron 86 puntos o más y dio detalles sobre esta segunda instancia para el ingreso a las residencias médicas nacionales. El Ministerio, además, iniciará un sumario interno para investigar a quiénes habrían filtrado y vendido el examen desde el organismo.

La medida anunciada busca validar los 268 exámenes que obtuvieron más de 86 puntos, luego de que se detectaran resultados sospechosos en egresados de universidades extranjeras, que obtuvieron puntajes sobresalientes en relación a las estadísticas de años anteriores y que no coincidían con los promedios de las carreras. Al mismo tiempo, circularon denuncias sobre la presunta venta de las preguntas del examen por 2.000 dólares.

La nueva instancia evaluativa será entre el 4 y 7 de agosto, sin anular el examen original. El objetivo, señalaron desde la cartera sanitaria, es preservar el orden de mérito legítimo y corregir posibles distorsiones, en un contexto de anomalías estadísticas detectadas tras el análisis de los resultados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mariano Cúneo Libarona incrementó su fortuna $6 mil millones: menos dinero en el país que en 2023 y nuevas propiedades

Un comité de expertos, conformado por representantes de los ministerios de Salud de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, evaluará la congruencia entre la trayectoria académica del aspirante y su desempeño en el examen.

Quienes presenten alta congruencia académica podrán realizar una evaluación oral –presencial o virtual– los días 4 y 5 de agosto, para confirmar la nota obtenida. En cambio, quienes no cumplan con ese criterio deberán rendir un nuevo examen escrito el 7 de agosto. Si el puntaje de esta instancia se encuentra dentro de un margen del 10% respecto al original, se conservará la nota. En caso contrario, se tomará en cuenta la nueva calificación.

“La salud no puede quedar en manos de tramposos. Por eso, vamos a garantizar la transparencia y defender el mérito”, afirmó Lugones, aunque no aclaró cómo harán desde el Ministerio para que no se repita la fuga de información del primer examen.

Paro nacional y cabildo abierto: las nuevas medidas que implementarán los trabajadores del Garrahan

El cronograma general no sufrirá modificaciones. El orden de mérito provisorio será publicado el 14 de agosto y la toma de cargos comenzará el 1° de septiembre, como ya estaba previsto por resolución ministerial. Esta decisión garantiza también la promoción de residentes actuales, sin comprometer el funcionamiento de los servicios en hospitales y centros de salud.

La decisión del Ministerio surge tras la detección de un incremento estadísticamente anómalo en calificaciones sobresalientes, con una concentración inusual de notas superiores a 85 en instituciones que históricamente no registraban desempeños destacados. Esto, según el organismo, podría haber vulnerado la equidad del proceso y afectado el principio de igualdad de oportunidades.

Nueva encuesta que sorprende a Milei: caía entre los votantes de Schiaretti y acompañamiento de los mayores de 60

Ante esta situación y tras recibir presentaciones formales —entre ellas, una del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires—, Salud resolvió avanzar con una revisión responsable, sin convalidar posibles actos irregulares. Además, se promoverán sumarios internos, se instará a otros organismos a hacer lo mismo y se dará intervención a la Justicia para investigar posibles hechos delictivos.

LM/DCQ