Apenas las autoridades del Hospital Garrahan presentaron una denuncia formal contra Futurock y su dueña Julia Mengolini por una radio abierta en apoyo al reclamo, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) se solidarizó y rechazó la "persecución e intento de censura" impulsados desde la gestión del presidente Javier Milei.

Los representantes sindicales dijeron a Noticias Argentinas que con esta denuncia se busca "desviar el foco del reclamo" y minimizar el "enorme respaldo social" que tuvo la movilización, la cual buscaba visibilizar el deterioro de las condiciones laborales y la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos de médicos, residentes y equipos de salud. Denunciaron además que esta estrategia incluye una ofensiva judicial y mediática contra la emisora de radio, que cubrió la jornada de lucha del jueves 17 de julio.

Comunicado oficial de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan

“La estrategia de desprestigiar, silenciar y aislar al Garrahan fracasó. El Gobierno sabe que esta movilización marcó el inicio de una nueva etapa, con unidad de acción en las calles y un creciente apoyo nacional. Por eso ahora ataca a los medios que muestran una realidad que intenta ocultar, pero no se puede tapar el sol con las manos”, afirmó la secretaria general de la APyT, Norma Lezana. A su vez, calificó como un "intento represión a la libertad de prensa" las acciones legales que anunciaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y las autoridades del hospital contra el medio.

Al mismo tiempo, mañana la agrupación sindical realizará una nueva asamblea para definir las próximas medidas de lucha que se tomarán desde la semana entrante, con la participación de todo el equipo de salud del hospital. “Desde APyT, ATE Garrahan y Autoconvocados seguiremos en la lucha mientras el Gobierno no dé respuestas concretas. El Garrahan es una causa nacional, símbolo de la defensa de la vida, la dignidad, el salario y los derechos conquistados. El Garrahan no se toca. La prensa libre, tampoco”, concluyeron.

El Hospital Garrahan denunció a Julia Mengolini por usar sus instalaciones sin permiso

El Hospital Garrahan confirmó este lunes que presentó una denuncia contra la emisora de radio Futurock, ratificando la posición Manuel Adorni, quien días atrás aseguró que “nada ni nadie puede anteponerse al cuidado de los pacientes”. A través de un comunicado sin firma publicado en sus redes sociales, el centro pediátrico aclaró que había solicitado previamente a la radio que se abstuviera de realizar dicha transmisión no autorizada y riesgosa.

Según lo comunicado por la institución,“vulneró la privacidad de niños, familias y personal de salud”, generó “ruidos molestos”, entorpeció la rutina del hospital y puso en riesgo las instalaciones al conectar la radio directamente a la red eléctrica del establecimiento.

El Hospital Garrahan denunció a Futurock por transmitir sin permiso desde su ingreso

Manuel Adorni acusó a Julia Mengolini de "colgarse de la luz" durante la transmisión

La dirección del hospital pidió a la comunidad y a los medios que valoren la seriedad que requiere. Aseguraron que “no podemos permitir que se use al hospital pediátrico más importante del país para acciones que perjudiquen el bienestar de los niños ni que dificulten el trabajo del personal de salud, que no responde a intereses políticos”, remarcaron, con una crítica a la gestión actual.

Ante la situación, los residentes respondieron rápidamente: “Una vez más, un comunicado sin firma desde la cuenta oficial del Garrahan, que debería dedicarse solo a informar a las familias y compartir contenido sobre salud pediátrica. Da vergüenza ver estos escritos cada vez más partidarios y con intenciones políticas claras”, señalaron.

MV