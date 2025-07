El Hospital Naval en riesgo: advierten que peligran los puestos de 500 trabajadores

La motosierra libertaria pone en riesgo la atención en el Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo. Trabajadores de la institución se declararon en alerta ante la amenaza de más despidos del personal de salud y convocaron a un paro de 24 horas para el próximo 31 de julio.

De acuerdo a lo informado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en un comunicado, el gremio se declaró en alerta porque está en riesgo “la fuente laboral de más de 500 trabajadores y trabajadoras” que pone “en peligro la continuidad misma de funcionamiento del hospital”.

Las cesantías sobrevendrían tras la resolución adoptada por el Estado Mayor naval, que encabeza el almirante Carlos Allievi, de disolver a partir del próximo 31 de diciembre la Fundación Sanidad Naval Argentina (FUSANA), afirmó la agencia Noticias Argentinas.

A través de FUSANA, en el Hospital Naval puede atenderse cualquier persona, además del personal de las Fuerzas Armadas afiliadas a la obra social IOSFA u otras conveniadas. La Fundación opera desde 1991 cuando fue creada para optimizar la capacidad ociosa del centro de salud y actualmente emplea a 523 profesionales y técnicos de la salud.

Dada la incertidumbre que existe en el sector, los trabajadores del hospital realizaron ayer una asamblea en la vereda de la institución, sobre la avenida Patricias Argentinas, frente al Parque Centenario, donde ratificaron el paro. “Con el paro vamos a demostrar el desagrado con la idea de ellos de avanzar aunque queden afuera trabajadores”, expresó Javier Pokoik, secretario gremial de la ATSA.

El representante gremial además advirtió que el camino de los despidos es insostenible porque la Fundación además no tiene los recursos para pagar los costos de las indemnizaciones, con lo que, los trabajadores no sólo perderían su puestos de trabajos, sino el mecanismo de resarcimiento. “Encima de que vamos a quedar en la calle tampoco tenemos garantía de cobrar la indemnización por despido porque eso requeriría 20.000.000.000 de pesos y la Fundación no tiene ese dinero”, señaló Pokoik.

En tanto, el secretario General del gremio de Sanidad, Héctor Daer expresó en sus redes: "Sin trabajadores no hay Hospital Naval. Detrás de cada uno de los 500 compañeros y compañeras que allí trabajan hay una familia y una vida organizada en función del trabajo. Exigimos garantías: continuidad laboral, respeto al convenio y la antigüedad. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera".

En el documento el ATSA además aseguró que la medida de fuerza es en “defensa de los derechos de los compañeros que hoy enfrentan un escenario de incertidumbre total” debido a que “a la fecha no se han garantizado la continuidad laboral ni el respeto al Convenio Colectivo de Trabajo vigente, incluyendo el reconocimiento de la antigüedad de cada trabajador y trabajadora del establecimiento”.

LM