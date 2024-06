El ministro de Transporte español no suelta a Milei: negó llamarlo drogadicto y lo acusó de "oír voces"

Óscar Puente, ministro de Transporte de España, quien había sugerido a principios de mayo que Javier Milei estaba "previo o después de la ingesta de no sé qué sustancias” en una entrevista de 2023 en la que se enojó por un “murmullo constante” detrás de cámara, volvió a referirse al mandatario argentino. Ahora negó haberlo llamado drogadicto y apuntó a un “problema más grave” porque “oye voces o entra en una especie de trance de manera espontánea y sin inducción externa”.

Mientras Javier Milei llegaba a España el viernes pasado para ser condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a las tensiones existentes entre el mandatario argentino y el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente brindaba una entrevista con el programa “Hora Veintipico” que fue emitida este lunes. En esa nota, el funcionario socialista calificaba a Díaz Ayuso de “provocadora nata” y a la entrega de la medalla como una “provocación máxima a su país y a su propio partido”.

“Me da gracia cómo justifican determinadas cosas, porque el tipo ya viene insultando y calentando el ambiente. ¿Qué le ha provocado ahora?”, se preguntó Puente en referencia a los últimos exabruptos del libertario contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez —que ya había provocado el retiro de la embajada de España en Buenos Aires— y continuó: “Sigue con el tema mío, con aquella frase que dije. A mí me acusan de haberle dicho drogadicto. Yo no he dicho eso”.

“Lo hemos visto todos, que en una imagen de televisión concreto oía voces. Si no había tomado nada… que yo no dije además qué había tomado, que no lo sé, no vivo con él. Pero sí parecía que podía haber tomado una medicación. No, enseguida ‘drogadicto’. Bueno, pues si no es así, es casi peor. Porque si esto lo hace así, si oye voces o entra en esa especie de trance de manera espontánea y sin inducción externa, el problema es más grave, más serio”, se alarmó el funcionario español en la entrevista. Tras una mención del periodista al perro muerto del presidente, Puente ironizó: “Pues igual le estaba hablando Conan”.

Óscar Puente halagó la falta de filtros de Milei y criticó los elogios propios a la gestión económica

Además, el funcionario estableció que existe una complicidad con empresarios: “Todos lo sabemos, estamos todos de acuerdo”. “Es la hipocresía de rasgarse las vestiduras cuando lo que has dicho es algo que cualquiera con ojos en la cara puede ver”, analizó. Definió también que no hay “nadie que se le parezca” a Javier Milei en la política española y destacó su espontaneidad. “Yo hablé de Milei en un curso de comunicación política en Salamanca y en el fondo estaba lanzando cierto elogio, que es sobre su forma de comunicar”, recordó.

“Estaba diciendo que es un tipo que dice lo que piensa y eso, en contra de lo que sostienen los de la corrección política, hoy es un activo. La gente valora, no tanto lo que se dice, sino la correlación entre lo que se dice y lo que el personaje piensa. La gente está cansada de ver gente muy correcta, pero que en el fondo vete tú a saber lo que está pensando. Este no, no tiene filtro, y le ha funcionado. Otra cosa es ir al fondo de lo que piensa”, comentó el ministro. Luego reconoció que con Milei siempre estuvo dispuesto “a concederle un margen, como a cualquier gobernante”.

“Este señor llega a una Argentina en una situación muy difícil. No nos engañemos, no es el responsable de la situación actual en su totalidad, ya en una pequeña parte sí”, admitió. Sin embargo, afirmó que ve los análisis de la realidad económica con “perplejidad” y le achacó a la gestión libertaria tener un afán por los panegíricos. “El milagro de Milei da risa cuando uno lo escucha”, señaló. “Dicen ‘ya no hay inflación en Argentina’, pero es como decir que a un tío que está en el féretro ‘ay ya le bajó la hipertensión’. No hay inflación porque las medidas que adoptó en los pocos meses que ha gobernado ha paralizado completamente la economía. ‘No hay déficit, hay superávit’. Claro, si no has pagado”, criticó Puente.

