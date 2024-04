Otra interna feroz en el Parlasur también terminó en una ruptura oficial

Las internas en La Libertad Avanza no son exclusivas de la Cámara de Diputados de la Nación: también alcanzan al bloque libertario del Parlasur, que esta semana se fracturó por la disputa de cargos en las comisiones y relaciones, con dardos cruzados. En el medio de la pelea, aparece un referente de LLA en Córdoba y un exarmador de la fuerza en los últimos años.

El espacio en el Parlamento supranacional tiene quince representantes y desde el vamos existió tensión por los cargos en las comisiones. Como apunta un referente del partido ante PERFIL, nunca hubo sintonía entre los integrantes y la desconfianza por los movimientos de cada uno fue constante. Sobre todo, de Julio Serna. Serna fue junto con Carlos Kikuchi, uno de los armadores de la candidatura presidencial de Javier Milei, con influencia territorial, pero a partir del entendimiento entre el economista y Mauricio Macri, de cara al balotaje perdió poder y se convirtió en prescindible en el círculo del actual jefe de Estado.

A partir de ese momento, Serna se dedicó a tejer relaciones con los referentes parlamentarios del órgano en busca de cargos en las comisiones. Bajo ese objetivo, logró que Rodolfo Eiben, líder del Partido Demócrata de Córdoba y aliado a LLA, quede al frente de la Comisión de Relaciones Institucionales. Pero ese movimiento de Serna no fue tolerado por doce compañeros de bloque, que emitieron una nota para expulsar a Serna, Eiben y Fabiana Martín. Todo bajo el argumento de “conducta inmoral aliancista y reiterada”.

Eiben, por lo pronto, ya avisó que no piensa moverse de su lugar de presidente de la mencionada comisión y que “si alguien tiene otro interés, que me lo diga, estoy firme”. También, cree que la actitud que mostraron sus compañeros de la banca violeta no fue honesta (“se encargaron de hacer terrorismo institucional”, indicó) y apuntó contra Alfredo Olmedo, al que calificó de “personaje autoritario”.

Por lo cual, todo hace prever que habrá nuevos capítulos en la batalla de puertas adentro de la estructura libertaria.

Además, está convencido que el golpe que le propinaron puede repercutir en la política local. “Me quieren intervenir el partido, se lo quieren apropiar, pero los estoy esperando”, avisó ante la posibilidad que empezaron a alimentar los opositores a Eiben del PD.