Otro revés para Massa: la CC no le votará el Presupuesto

Elisa Carrió adelantó este miércoles que la Coalición Cívica, espacio político que conduce, no votará la Ley de Presupuesto pergeñada por el ministro de Economía Sergio Massa.

La exdiputada participó anoche de la charla “Los mitos del agro y las retenciones”, organizada por el Instituto Hannah Arendt, junto a los integrantes de la Mesa agropecuaria de la CCy al presidente de la Fundación Apertura, Esteban Hernández. Allí fue donde anticipó que "la Coalición Cívica no va a acompañar el presupuesto de Massa y va a votar en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo que permiten aumentar las retenciones”.

En el marco de ese encuentro realizado mediante la virtualidad, sostuvo que es elemental una baja en los tributos: “Si no bajamos impuestos y no reformulamos la matriz impositiva, no hay crecimiento posible”.

Elisa Carrió

Asimismo, se encargó de dejar en claro que la carga fiscal del Estado sobre el campo es un error. "Como venimos diciendo desde hace muchos años, tenemos que dejar en paz al campo. Tenemos que convertirnos en una industria de la alimentación. Las retenciones son un dique que impide el crecimiento. Y solo con crecimiento vamos a recuperar el valor de nuestra moneda”.

El diputado provincial Luciano Bugallo, quien también fue de la partida, señaló que "las retenciones se impusieron con la excusa de ´redistribuir las riquezas´, de ser una herramienta circunstancial para captar la ´renta extraordinaria´ de los precios internacionales de los commodities y generar así las condiciones para eliminar la pobreza. Y la verdad es que nada de eso ha pasado".

Luego destacó que "en algo más de una década, el campo lleva aportado, solo en materia de retenciones, unos 200 mil millones de dólares, prácticamente el 50% de nuestra actual deuda externa" y que el resultado de las retenciones fue "un fracaso". "Tenemos la mitad de los argentinos pobres, una inflación del 100% anual, un Estado cada vez más gigante e inútil para resolver problemas, estamos estancados en superficie cultivada, con producción prácticamente estancada", añadió.

Presupuesto 2023: tras tironeos, confirman la fecha que se vota

Luego de varios tires y afloje por la fecha de la sesión para votar el Presupuesto 2023, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo en atenerse a la hoja de ruta original que fijaba el 26 de octubre como día para tratar el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados.

Así se acordó durante la reunión de Labor Parlamentaria que los líderes de las bancadas mantuvieron con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, antes de la sesión especial que se llevó a cabo el 13 de octubre.

JP/fl