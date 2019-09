Pablo Moyano: "Hay un compromiso con Alberto Fernández de no avanzar con una reforma laboral"

Luego de la reunión que mantuvieron los referente de la CGT y el Frente Sindical de cara a la reunificación, el secretario adjunto del Gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aclaró este miércoles 25 de septiembre que "hay un compromiso con Alberto Fernández de no avanzar con una reforma laboral". Además, sobre el bono que acordó el Gobierno con los gremios, el dirigente camionero contó: "Yo le dije a los muchachos: agarremos los cinco mil pesos y votemos a Alberto".

El sindicalista criticó al presidente Mauricio Macri al asegurar que "sacando a la dictadura militar, este el peor gobierno de la historia" y consideró que "tomando el ejemplo de la unidad del peronismo, nos obliga a los dirigentes gremiales a unirnos en 2020 en una sola CGT". En diálogo con radio El Destape, aclaró que "Alberto Fernández y (Sergio) Massa se comprometieron a que no va a haber reforma laboral".

Este martes 24 de septiembre, las autoridades de la CGT y del Frente Sindical se reunieron en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, en lo que significó un primer paso hacia la reunificación del movimiento obrero. Allí estuvieron presentes Moyano; el secretario de la CGT, Héctor Daer (Sanidad); Antonio Caló; Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y Armando Cavalieri (Comercio); entre otros. "Va a ser necesaria una CGT fuerte que apoye al próximo Gobierno y que cada gremio haga sus reclamos por su parte", analizó Pablo Moyano respecto a la reunión y concedió que "se vienen dos o tres años difíciles". "Tomando el ejemplo de la unidad del peronismo, nos obliga a los dirigentes gremiales a unirnos en 2020 en una sola CGT", puntualizó.

Respecto al futuro de la CGT, aseguró que "tiene que haber un solo secretario general de la CGT" y planteó que también la CTA podría sumarse a la unidad sindical: "Hemos compartido muchísimos años en la calle con la CTA. Hay un compromiso de sumarse si hay una CGT representativa, que apoye las medidas del gobierno y reclame lo que cada sector corresponde. Sería histórico", agregó en diálogo con FM La Patriada.

"El logro más importante de nuestra organización fue el haber resistido la reforma laboral. Aparte, teniendo mayoría legislativa no creo que ningún Diputado del peronismo, que no trataron la reforma laboral de Triaca, vayan a meter una posible reforma del nuevo gobierno. Tenemos el compromiso de Alberto Fernández y de Sergio Massa, hemos charlado el otro día, de que no va a haber ningún proyecto de reforma laboral para que sea tratado en el Congreso", concluyó.

