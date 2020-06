El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro, calificó este lunes 15 de junio como “lamentable” el festejo al aire libre que realizó un DJ en el barrio porteño de Recoleta, que congregó a una decena de vecinos a bailar en la calle en el marco de la cuarentena obligatoria. "Lo que vimos ayer en Recoleta fue lamentable. Hoy vamos a notificar al DJ pero no pudimos identificar a los que estaban bailando", expresó el secretario en declaraciones a la radio Futurock.

"La fiesta en la calle de ayer de Recoleta no se puede permitir. No está bien", recaló también en declaraciones a Radio Rivadavia. "Me comuniqué de forma personal con el fiscal, que libró un sumario de oficio por ruidos molestos por lo que hizo ayer el DJ de Recoleta", detalló, y contó que ayer, ante el evento, la Policía de la Ciudad no intervino “porque nadie llamó al 911".

"Por fin de semana o día de la semana, lamentablemente tenemos hechos como fiestas. La gente ha sido responsable pero hay excepciones", explicó D' Alessandro, y sobre la realización de fiestas durante la cuarentena, concluyó: "Hemos pasado con los helicópteros para ver la terrazas de los edificios, donde hacían fiestas que no se podían detectar. Aunque son los menos y están a disposición de la Justicia".

Este domingo, el DJ Patricio Zambrano pasó música electrónica desde un edificio para unos 50 vecinos, que salieron a bailar en una calle del barrio porteño de Recoleta. Tras el hecho, el hombre aseguró que no violó "ningún decreto" y que sólo intentaba darle un "mensaje de alegría a la gente". Sucedió en la intersección de Talcahuano y Arenales, entre las 19 y las 20. El hecho despertó polémica y las críticas se volcaron con mensajes en las redes sociales, en medio de la tensión por el aislamiento obligatorio por la pandemia.

"Yo no incito a que la gente salga a la calle, le pido a la gente que se quede en sus casas y el volumen lo pone cada uno, yo transmito por Instagram", explicó en la mañana de este lunes el DJ en rueda de prensa, en la puerta de su edificio. EL DJ dijo que intenta darle "un momento de alegría a las personas, que se reencuentren con su gente, con sus familiares".

"Hay una hipersensibilidad, la gente está cansada de la cuarentena, no está acostumbrada a estar encerrada", explicó Zambrano, y aseguró que no estaba haciendo "nada grave" y no estaba "violando ningún decreto". No obstante, admitió que la policía le pide en sus shows que diga a la genteque se tiene que quedar en sus casas.

En ese sentido y en virtud a lo ocurrido este domingo, también señaló que cree que "hay cosas que modificar" en sus presentaciones, para preservar los términos del aislamiento. A pesar de esa circunstancia, sostuvo que "la gente está agradecida" y que recibe mensajes en ese sentido "de todas partes del mundo, porque esto nos afecta a todos".

AB/FeL