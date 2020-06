Secretario de Seguridad porteño: "Hay un derecho a protestar, nosotros tratamos de disuadirlo"

El último sábado 30 de mayo, un centenar de personas protestaron en las inmediaciones del Obelisco porteño contra el aislamiento obligatorio en el marco de una "caravana por la libertad" donde se mezclaron comerciantes y hasta los llamados "anticuarentena". Durante una jornada con reclamos diversos, se registró un incidente entre manifestantes y la Policía de la Ciudad, y hasta se pudo ver personas sin barbijo que negaban la existencia de la pandemia. Consultado por PERFIL, el secretario Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, analiza el contexto y asegura que "el grueso de la gente ha respetado la cuarentena".

—¿Qué análisis haces de las protestas que tuvieron lugar el fin de semana en la Ciudad?

—Nosotros lo que intentamos siempre es disuadir la protesta, tratando de canalizar los reclamos. Acá vos tenés un derecho a manifestarte y a peticionar a las autoridades. Hasta ahora, hemos tenido movilizaciones a Desarrollo Social y Trabajo y lo que hacemos es hacer de intermediarios. El último fin de semana fue algo más espontáneo, no era algo de una organización que nos permitiera dar una respuesta. Lo que hacemos es monitorear el cumplimiento del distanciamiento obligatorio y el uso de insumos para evitar la circulación del virus. Y a la persona que no cumpla con esto, la notificamos y la ponemos a disposición de la Justicia.

—Este sábado se vieron forcejeos.

—Acá hubo una caravana de vehículos y después hubo gente que se juntó en la Plaza de la República. Dentro de los que estaban en su gran mayoría eran comerciantes y después había otras personas que nada tenían que ver con el reclamo del grueso que pedía la apertura de negocios. A estas personas se las identificó y se las notificó de la violación del artículo 205, más a aquellas que no tenían el barbijo o no respetaban el distanciamiento. Estaban buscando manifestarse con algo que no tenía nada que ver con el reclamo original, que era peticionar a las autoridades para permita abrir los locales y poder trabajar. Hay que entender que lamentablemente en el mundo, hay algo en lo que sí coinciden todos: que la única vacuna es el aislamiento. Después, tenés situaciones donde, tras 70 días, no solo tenés consecuencias psicológicas sino económicas, que son terribles. Es entendible que la gente peticione. Ahora, nosotros lo que intentamos es cuidarlos y concientizarlos. No queremos cercenar las libertades. Cuando vamos con todo el sistema integral de seguridad por la calle, no estamos cercenando las libertades, lo que estamos es evitando la circulación del virus. Hay que compatibilizar la situación porque se están poniendo en riesgo ellos y a terceros.

Quilmes, Matanza y Avellaneda concentran un tercio de los nuevos casos

—Técnicamente, ¿cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las protestas en el marco de la cuarentena?

—Hoy lo que está habilitado son las actividades del primer decreto, las esenciales. Después se fueron habilitando otras actividades y lo que se hizo fue dar de baja los permisos que existían para ingresar a la ciudad y circular, y sacar este nuevo permiso. Todo esto lo determina Nación. Dentro de los permisos, lo que se intentó restringir fue el movimiento interjurisdiccional, que vengan de la provincia a acá o vayan a la provincia, salvo las actividades esenciales. Dentro de la Ciudad se pueden realizar acciones esenciales como las autorizadas por los decretos que vinieron después. Sobre lo que pasó el fin de semana, no es que las movilizaciones están autorizadas, porque la cuarentena sigue. Sí hay un derecho que es el derecho a protestar, que nosotros tratamos de disuadirlo bajo todo punto de vista para que no se realice, si se realiza lo que hacemos es monitorear que se cumplan los requisitos mínimos del distanciamiento social y del uso de los insumos que evitan la circulación del virus, como usar el barbijo. La gente que no lo respeta, lo que se hace es identificarla, notificarla de la violación y ponerla a disposición de la Justicia. Nosotros llevamos más de 26 mil personas a disposición de la Justicia.

—¿Se está pensando en un protocolo específico sobre cómo debe intervenir la Policía?

—Lo que pasa es que el grueso de la gente ha respetado la cuarentena de forma muy responsable. La gente usa los medios necesarios para cuidarse. Yo no veo un desborde y una salida masiva. La gente no se va a poner en riesgo, salvo algún trasnochado que quiera especular con algo en particular, o gente que dice que esto es un invento. Esto no fue un capricho del Presidente ni de Horacio (Rodríguez Larreta) o Axel (Kicillof). Esto es una necesidad, se fortaleció el sistema médico, se tomaron estas medidas y en la última semana nos tuvimos que poner un poco más estrictos porque se quintuplicaron los casos. Lo que hay que hacer es controlar la circulación del virus. No veo una situación de que quiera salir todo el mundo a marchar. Sabemos que todos están haciendo un esfuerzo tremendo, el grueso de la gente cumplió muy responsablemente lo decretado por el Presidente.

—¿Tienen previsto el aumento de movilizaciones?

—No, por ahora no hay nada que indique eso. La ciudadanía es muy responsable en el cumplimiento del aislamiento.

AB/FF