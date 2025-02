Para el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, "hay que ser muy bruto para considerar que estamos ante una acción ilícita"

Aunque puso aparte "toda consideración sobre la oportunidad política", el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, dijo que "hay que ser muy bruto para considerar que estamos ante una acción ilícita", en relación a la promoción de una cripto que hizo el presidente Javier Milei a través de sus redes.

"No salgo de mi asombro", sostuvo el titular del organismo especializado en materia tributaria y aduanera, y se explayó: "Por de pronto, en la Argentina cualquier persona puede iniciar una actividad económica sin venia del Estado. Los límites estarán dados por la legislación de orden público y por la legislación de derecho administrativo. Estamos ante la presencia de un bien que se ofrece y no demanda autorización estatal para ser vendido. Ese bien aparentemente ha sido promocionado para ser vendido a un precio exorbitante. Las cosas valen por lo que las personas quieren pagar (teoría subjetiva del valor)."

Agregó: "Cuando interviene el orden jurídico cuando lo que vende la persona presenta características que debieron ser explicitados por el vendedor y fueron deliberadamente ocultadas y que conocidas hubieran fracasado la operación (vicios de la voluntad). En el específico caso de estos activos hay que distinguir el 'Pump and Dump' y el 'Rug Pull'.2

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y precisó: "En el primerocaso, los promotores de un activo lo inflan artificialmente con publicidad exagerada, rumores o noticias falsas. Es el típico vendedor de 'llame ya' (es un chanta pero no es delito). Una vez que el precio ha subido, venden sus posiciones (dump), lo que provoca una caída en el valor del activo. No existe delito si el activo sigue existiendo y puede operar, aunque te hayan vendido un buzón. En el otro caso que si es una estafa (Rug Pull:), el sistema en si a priori se sabe que se volverá inoperable. Así, en un rug pull, no solo se vende en masa, sino que además se hace imposible que los inversores sigan operando con el activo., por cuanto se retira la liquidez del activo, haciendo imposible vender el token".

En desarrollo...

LT