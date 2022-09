El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que detrás del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner hubo intervención de los servicios de inteligencia y se refirió a los abogados de los detenidos.

“Argentina tiene una dinámica de desarrollo del presente, del contexto actual, que es muy grande y que cambia hora tras hora. Después que Cristina dijo lo que dijo, vino el atentado contra su persona, es un hecho que también contextualiza la realidad y el presente, no se puede ignorar, sería absolutamente absurdo”, manifestó el ex funcionario kirchnerista en AM 530.

Al igual que la Vicepresidenta, De Vido está siendo juzgado en la causa Vialidad que investiga el redireccionamiento de licitaciones de obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Sin embargo, eligió referirse al intento de homicidio que quiso perpetrar Fernando Sabag Montiel el jueves 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta donde vive la ex mandataria.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos detenidos, posando con un arma

Para De Vido hubo una participación específica detrás del ataque: “No podemos desconocer bajo ningún aspecto que los servicios de inteligencia están atrás”, subrayó, poniendo el foco en la defensa de los acusados. “Cuando vos ves gente que aparenta ser lumpen suburbano, defendidos por abogados que tienen una clara vinculación con los servicios de inteligencia...”, deslizó. También dijo que “los servicios son una corporación muy vinculada a la corporación judicial”.

Por otro lado, se refirió a su propia situación personal y la posibilidad de que este tipo de ataques se repliquen. “Estamos tratando de prevenir situaciones desagradables pero está claro que somos todos blancos móviles, y Cristina es la número uno, quedó perfectamente claro. Si no paramos toda esta locura e impunidad, estas cosas van a suceder”, remarcó.

Qué dijo Julio De Vido sobre la causa Vialidad

El ex titular de la cartera de Planificación difirió del argumento de Cristina Kirchner respecto a la causa, respecto a que la sentencia ya estaba escrita. “Yo pienso que no, lo cual no quiere decir que sea optimista, eso sería ser un estúpido. Creo que la ex presidenta lo dice de forma alegórica. Los jueces pueden demostrar que son jueces de la Constitución. Esperanza es la última desgracia de la caja de Pandora”, dijo.

“Todos nosotros hemos tenido aciertos y errores en nuestra gestión, colegas que a lo mejor no estuvieron a la altura de la circunstancias y todas esas cosas pueden ser juzgadas pero con el criterio que prevé la Constitución Nacional y siendo más prolijos, teniendo gente más talentosa. Esto fue un mamarracho, el Ministerio Público Fiscal es una vergüenza nacional”, dijo.

Lázaro Báez y Julio De Vido en el banquillo de los acusados

Sin embargo, en el comienzo de los alegatos de la defensa, el abogado de De Vido cuestionó el proceso de juzgamiento. “Hemos perdido toda fe en el Estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa en que el Tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de las garantías constitucionales que ha sucedido en este debate”, se escuchó al abogado Maximiliano Rusconi. Incluso habló de la parcialidad de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Esta semana comenzó la segunda ronda de los defensores y los abogados de Cristina Kirchner vienen marcando el tono de la misma. Este martes, Carlos Beraldi mostró distintas pruebas que replicaron las acusaciones de los fiscales y pidió absolver a su clienta.