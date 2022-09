Los teléfonos peritados a los acusados por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner siguen arrojando pistas sobre el armado del hecho y las jerarquías del grupo. Este martes 20 de septiembre trascendieron conversaciones entre Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo posterior al intento de homicidio.

“La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí se disparar bien, no me tiembla la mano”, fue el aviso que Uliarte le envió a Carrizo luego de que su pareja, Fernando Sabag Montiel, fallara el disparo a centímetros de la Vicepresidenta.

Marcado como el jefe de "los copitos" por ser quien proveía la materia prima y la maquinaría para armar los algodones de azúcar, el rol de Carrizo en el ataque comenzó a conocerse luego de que le entregara su teléfono a la Justicia, antes de convertirse en el cuarto detenido junto a Uliarte, Sabag Montiel y Agustina Díaz.

Los chats que comprometen a Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo

El viernes 2 de septiembre, el mismo día en que Alberto Fernández decretó feriado por el ataque, Uliarte y Carrizo acordaron los pasos a seguir para no ser descubiertos por la policía.

Nicolás Carrizo desmintiendo en Telefé su participación en el hecho

La pareja de Sabag Montiel le dijo al cuarto detenido que en la siguiente oportunidad sería ella quien accione el arma. "¿Querés hacerlo?", consultó Carrizo, según conversaciones recogidas por La Nación. "Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso", aseguró la joven sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

El "jefe de los copitos" luego le indica a Uliarte que se reúnan para pensar una estrategia conjunta, ya que tras el hecho quedó en la mira por ser novia de Sabag Montiel.

-Carrizo: Te vincularon con el caso. Te diría que vengas acá.

-Uliarte: ¿Posta, que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá.

Brenda Uliarte con un arma

-Carrizo: Si saliste por todos los medios. Sos la novia.

-Uliarte: Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo.

Más tarde ocurriría la primera aparición pública de ambos, junto a otros supuestos vendedores de algodón de azúcar, en el canal Telefé. Allí se declararon inocentes, denunciaron amenazas y sostuvieron que no tenían vínculo con el ataque.

El 23 de agosto, el día después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de prisión para Cristina Kirchner por la causa Vialidad (además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos), Carrizo la expresó a Uliarte: “Ya se les acabó la joda”. La mujer le respondió: “Si que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende. Hace falta alguien que vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina".

El Frente de Todos exigió al PRO que despida a la abogada del jefe de "la banda de los copitos"

La pista de Revolución Federal

El mismo 23 de agosto en el que Cristina Kirchner realizó su defensa mediática ante la negativa de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de que lo haga en el juicio, fue detenido por la Policía uno de los fundadores del grupo de escrache Revolución Federal, Leonardo Sosa.

Los efectivos también apresaron a una persona que estaba junto a él, a la que le encontraron material inflamable en su mochila. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a propósito de la investigación por el atentado, le remitió a María Eugenia Capuchetti (la letrada encargada de dilucidar qué sucedió el 1 de septiembre en Juncal y Uruguay) las denuncias contra Revolución Federal para que indague esa pista.

En la última semana se conoció que el otro fundador del grupo, Jonathan Morel, había organizado la Marcha de las Antorchas frente a la Casa Rosada. Allí estuvo Uliarte y los congregados lanzaron elementos encendidos con fuego contra la casa de gobierno.

Esta semana la titular del INADI, Victoria Donda, adelantó que denunciaría a Morel por amenazas de muerte. En un video que difundió, se escucha decir al líder de Revolución Federal: "Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro, Donda, la concha tuya", en referencia a la desaparición de los padres de la funcionaria durante la última dictadura militar.

