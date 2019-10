Roberto Lavagna, candidato a presidente de Consenso Federal, desembarcó este viernes 4 de octubre en Rosario, provincia de Santa Fe, como parte de la gira que realiza por las grandes urbes del país. Allí, se reunió con integrantes de la Asociación Empresaria de esa ciudad, quienes le expresaron su "preocupación" por la situación de las pymes.

El economista, que participó de la charla junto al gobernador, Miguel Lifschitz, y al primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez, sostuvo que el tipo de cambio para un país como la Argentina en la actualidad "tiene que ser alto", pero que "hay que vigilarlo" porque "decir que el valor del dólar a 60 pesos está bien no tiene fundamento, ya que quizás en 30 días no esté bien".

Consultado sobre cómo hacer para producir con tasas al 80 por ciento, el candidato afirmó que la tasa básica "no debería ser de más del 45 por ciento" porque "ese es el nivel que hay de inflación".

Además, se refirió a la "salida a la uruguaya" que planteó hace días Alberto Fernández para afrontar el pago de la deuda. "Es posible solo si la Argentina crece. Si se logra recomponer el 4 por ciento del crecimiento se puede manejar a la uruguaya", subrayó.

Roberto Lavagna contó un insólito diálogo que tuvo con Mauricio Macri por el proyecto sobre la deuda

"La situación es muy agobiante. Desde las pymes estamos preocupados", expresó por su cuenta Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, quien se refirió, entre otros puntos, a los "cierres continuos" en el sector, y se preguntó "cómo se puede reconstruir el bolsillo del asalariado para que se vuelque al consumo".

Tras el encuentro, Lavagna afirmó en declaraciones a la prensa que el Proyecto de Ley Pyme presentado por el Gobierno nacional esta semana "es una ley necesaria" pero que "no va a ser tratada antes de las elecciones".

"Es un manotazo de ahogado más por parte del Gobierno. Llegó demasiado tarde a pesar de que hace mucho tiempo que la sociedad y nosotros en particular se lo venimos reclamando", aseveró.

Además, recalcó que no participará de un futuro gobierno nacional en el caso de ganar el Frente de Todos. "Solo soy candidato a presidente", dijo, aunque aseguró que "nunca rechazaría el diálogo en una mesa de concertación, pero siempre manteniendo la postura de oposición".

El candidato de Consenso Federal dio también una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la que disertó sobre las "claves para el futuro de la Argentina".

"La Argentina no ha tenido rentabilidad suficiente. Llevamos 8 años de estancamiento económico. No hay en el mundo un país con características similares a la Argentina que no haya crecido", aseguró ante una nutrida concurrencia de estudiantes, legisladores, autoridades universitarias y dirigentes políticos, entre los que se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, y la intendenta de la ciudad, Mónica Fein.

AB EA