Empresarios aclararon: "No se firmó un bono, sino una recomposición salarial"

por Juan Pablo Álvarez

Esta tarde, el Gobierno, los empresarios y representantes de los gremios llegaron a un acuerdo para que los trabajadores privados reciban un extra de cinco mil pesos. Si bien desde que empezó a discutirse el tema se popularizó la palabra "bono" para referirse a lo que se estaba tratando, ahora que se llegó a un acuerdo desde el sector empresario realizaron una aclaración que va más allá de la semántica: "La Conferadación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informa que no es un bono", señala un comunicado de la entidad.

Desde CAME ampliaron a PERFIL: "Lo que se acordó es una recomposición salarial. Esta tarde nuestros directivos mantuvieron un nuevo encuentro con el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el sector sindical y empresarial, donde se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de cinco mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de la paritaria. "Mañana se terminarán de definir los términos".

Por otra parte, los voceros de la entidad añadieron: "Pedimos que dicho pago se ejecute en, al menos, cinco cuotas". Quien también se refirió a la cuestión fue presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja: "No es bono, es una compensación no remunerativa, a cuenta de futuras negociaciones. Y las formas de pago se van a adecuar en el marco de cada convenio colectivo", explicó el empresario ante el canal TN.

Asimismo, Funes de Rioja agregó: "Que sea no remunerativo significa que el importe va a ir directo al bolsillo del trabajador, integralmente, sin cargas sociales ni ninguna otra fiscalidad".

El acuerdo. El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio). En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

