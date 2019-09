Las empresas de salud aseguran que tampoco podrán pagar el bono

En sintonía con lo expresado ayer por distintas cámaras empresarias, las compañías prestadoras de salud manifestaron este miércoles que "no podrán afrontar el pago del bono adicional" que anunció el Gobierno para trabajadores privados.

"En un contexto de fuerte aumento de sus costos y grave desfinanciamiento, las clínicas, sanatorios, geriátricos, instituciones psiquiátricas y prestadores de diagnóstico médico ambulatorio, no podrán afrontar el pago de un bono adicional", difundió el Consejo de Entidades de Salud (CONAES) a través de un comunicado. Son las clínicas, sanatorios, empresas de medicina prepaga, entre otras.

En este marco, manifestaron que "resulta indispensable acordar soluciones a los graves problemas que enfrentan en la actual coyuntura del sector salud, que ya se encontraba en emergencia sanitaria desde antes del colapso de este último mes".

La salud privada, en terapia intensiva

Si bien entienden que "los trabajadores lo necesitan con urgencia”, consideran que “solo sería posible si desde el Gobierno Nacional hubiera algún tipo de compensación fiscal".

"La fuerte depreciación arancelaria y el estado de permanente desfinanciamiento están ahogando al conjunto de las empresas prestadoras. Venimos alertando hace tiempo acerca del impacto negativo que soportan los prestadores independientes, dados los fuertes aumentos de sus costos operativos, de la presión fiscal y de actualización de los salarios de los trabajadores del sector", concluye.

La CONAES está integrada por la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG); la Asociación Argentina de Instituciones de Salud Mental (AISAME); la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CA.DI.ME.); y Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL).

La actual crisis económica se metió en el consultorio médico

Las cámaras empresarias UIA y CAME anticiparon el martes que no podrán pagar el bono a privados. Hoy se sumó el presidente de Asociación Pyme (Apyme) y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, quien estimó que el 25% de las pequeñas y medianas firmas "no lo va a poder costear". "No hay consumo. La cadena de pagos está rota. Y, encima, ahora nos vamos a encontrar con otra infracción más, entre tantas que ya nos endilgan", dijo en diálogo con Radio Universidad de La Plata.

Al parecer, el presidente Mauricio Macri desoyó las quejas de los empresarios y declaró este miércoles que confía que los empresarios "pondrán el hombro" y pagarán el bono.

El jefe de Estado le envió un mensaje a las cámaras empresariales tras dejar inaugurado en Santa Fe un nuevo tramo de la renovación de 812 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el acceso de los puertos de los Timbúes.

MS/MC