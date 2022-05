Paro de colectivos: la UTA define si paraliza el transporte por 72 horas

En medio de una audiencia clave, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que convocará a un paro de 72 horas de colectivos de corta y media distancia en el interior país a partir de este martes 10 de mayo. La decisión surgirá a partir del vencimiento de la conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Acorde a un comunicado difundido por el gremio, el reclamo apunta a que los trabajadores de las provincias perciban idéntico incremento salarial que el otorgado a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo es que el sueldo básico de los choferes de llegue al piso de 150 mil pesos.

Pese a la conciliación obligatoria, UTA dice que mantienen el paro de colectivos en las provincias

El Consejo Directivo Nacional de la UTA explicó que si este lunes no obtienen respuestas sobre el aumento salarial de los choferes de colectivo, habrá paro total del servicio de transporte. "Esta paritaria comenzó a discutirse a mediados de enero, hace cien días. Si no se soluciona el conflicto, no se le puede echar la culpa a los trabajadores que han sido pacientes y prudentes", manifestó el secretario de Interior de UTA, Jorge Kiener, a Cadena 3.

En la provincia de Corrientes, por ejemplo, serán 180 colectivos los que estarán fuera de circulación si no hay conciliación. La medida empezaría a regir a partir de la hora 0 del martes y se podría extender hasta el jueves.

Paro de Transporte: en qué lugares no habría servicio

De avanzar la medida de fuerza del sindicato conducido por Roberto Fernández, el servicio urbano e interurbano de Córdoba, Santa Fe, Salta, Corrientes, Tucumán y Neuquén se podrán ver afectados.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense las líneas de colectivo van a prestar servicio con normalidad.

A qué se debe la protesta de la UTA

"Hemos pedido tanto al Estado nacional, como a las provincias y al sector privado, que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial pactado con los empresarios, con el fin de no vernos involucrados en disputas políticas ajenas al interés de los trabajadores", expresó el gremio a través de un escrito en el que explicaron que "están dando cabal cumplimiento a la conciliación laboral obligatoria".

"No han dimensionado la magnitud del problema plantead", sostuvieron, al mismo tiempo que exigieron "que se resuelva el pago del aumento para los trabajadores".

Por último, lanzaron una dura advertencia: "Con los sueldos no se juega; son el sostén de nuestras familias. Queremos nuestro aumento debidamente ganado"