Nicolás del Caño votó en Avellaneda: "Estamos con fiscales voluntarios defendiendo el voto"

Nicolás del Caño, precandidato a presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, votó este domingo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El candidato de izquierda emitió su voto en el Instituto French de Avellaneda, y tras la votación sostuvo que durante esta jornada electoral están supervisando el funcionamiento de las mesas. "Estamos con fiscales que voluntariamente con un gran esfuerzo están defendiendo el voto”, sostuvo. Y agregó: "Esperamos tener resultado favorable”.

Nicolás del Caño se refirió además a los jóvenes que no pudieron ingresar al padrón electoral. "Quedaron 140 mil jóvenes afuera de los padrones, que tienen todos los requisitos para votar y no se pudieron incluir", reclamó ante la prensa presente.

La ley electoral, con una modificación hecha por el kirchnerismo, estableció que los jóvenes a partir de los 16 años están en condiciones de votar. Pero para hacerlo, deben tener renovado el DNI de mayor, una condición que es excluyente. Fuentes de la justicia electoral le dijeron a PERFIL que los que no tengan la renovación no podrán sufragar.

“Pretenden echarles la culpa a ellos por no haber renovado el DNI. Es responsabilidad del Gobierno empadronar a los electores, no de los jóvenes. Esto no se trata de una casualidad, sino de una política para dejar afuera de los comicios a uno de los sectores que menos afinidad tiene con el Gobierno”, manifestó Del Caño semanas atrás.

Nicolás Del Caño: "El llamado voto útil llevó a De la Rúa al gobierno"

En una entrevista con PERFIL días atrás, el diputado consideró que sin dudas las elecciones de 2019 son una de las más difíciles. "Es obviamente una de las más difíciles, pero al mismo tiempo el Frente de Izquierda se viene consolidando, no sólo en la militancia, sino también en el apoyo y la simpatía de un sector que nos ha votado ya desde el 2011", explicó.

del Caño aseguró además que es un escenario difícil, donde tanto el oficialismo como la oposición "buscan disminuir la voz" del FIT. "El gobierno de Cambiemos y también del peronismo intentan decir que esto es prácticamente una segunda vuelta, intentando disminuir la voz del Frente de Izquierda".

En esa línea, aclaró: "Creo que en estos días hemos dado también una dura pelea en este escenario, para plantear al pueblo trabajador que para dar un mensaje fuerte a los poderosos y a sus partidos, el FIT-Unidad es el único que hoy puede plantear con claridad que no queremos resignarnos a ser los que paguemos esta crisis", consideró.

A.G./FeL